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首座MIT 水下基礎轉接段完工

2019-09-06 23:08聯合報 記者謝梅芬／高雄報導

中鋼集團旗下興達海洋基礎公司與沃旭能源合作完成第一座台灣製造水下基礎轉接段試製。...
中鋼集團旗下興達海洋基礎公司與沃旭能源合作完成第一座台灣製造水下基礎轉接段試製。 記者謝梅芬／攝影
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中鋼集團旗下興達海洋基礎公司昨天與丹麥離岸風電開發商沃旭能源公司在高雄港74號碼頭，為第一座台灣製水下基礎轉接段（Transition Piece，以下簡稱：TP）舉行試製完工典禮。未來希望台灣能成為全世界水下基礎供應鍊的重要一環。

昨天沃旭能源亞太區總裁及台灣董事長柏森文、中鋼公司總經理林弘男及風電事業發展委員會副主委鄭明城、興達海基公司董事長王亞洲都到場見證離岸風電產業的在地化。

興達海基公司董事長王亞洲表示，這是在南部百分之百創立自製水下基礎的產業供應鍊，未來有關「接頭」、「插樁」等產業都可群聚在此，台灣市場站穩腳步，未來進入亞太離岸供電市場，希望台灣能成為全世界水下基礎供應鍊的重要一環。

中鋼在高雄興達港投資68.42億元興建的水下基礎製造基地，去年4月15日動土，建廠工程順利推動中，預估今年底完工，明年開始產製管架式水下基礎。

興達海基與沃旭能源去年簽訂56套水下基礎供應合約，是國內離岸風電產業落實在地化政策的重要指標，也讓中鋼集團有機會發展創新綠能技術。

興達海基去年6月與沃旭能源簽訂合作意向書後，就展開TP試製計畫，昨天完工的TP總重約200公噸，高約10公尺，外觀雄偉，代表已具備合格技術及履約能力。

碼頭高雄港丹麥離岸風電中鋼
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