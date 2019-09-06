高雄苓雅出現本土登革熱第1型案例 中秋烤肉點加強稽查

2019-09-06 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市今天確診第52例本土登革熱個案，是住在苓雅區凱旋里50多歲男性，9月5日開始出現發燒及關節痛症狀，發病當日至醫院就醫，抽血檢查登革熱快篩NS1陽性並被通報疑似登革熱，衛生單位隨即安排住院防蚊隔離，6日確診本土登革熱，檢驗分型第一型。

衛生單位進行疫調，這名男子沒有慢性病史，104年11月曾罹患登革熱，近期無出國史，活動地以住家為主，平日於苓雅區武廟市場附近購物及用餐，每日下午至苓雅區文化中心及鳳山區衛武營公園散步。

衛生單位昨天接獲通報後即至住家調查，發現鄰居住家查獲多處積水容器及地下室積水已孶生病媒蚊。防疫團隊考量苓雅區多里預計於9月7、8日舉辦中秋晚會，為避免登革熱疫情透過人潮聚集方式擴散，市府防疫團隊及苓雅區級指揮中心第一時間成立前進指揮所，展開擴大疫調採檢以釐清感染來源，並針對大型集會點加強病媒調查及動員周邊里別地毯式孳生源檢查及防治工作。

衛生局表示，此個案發病前每日前往文化中心及衛武營活動，衛生局從8月5日至30日以高效能捕蚊燈監控衛武營病媒密度，累計捕獲101隻成蚊、清除孶生源陽性點52處，呼籲前往文化中心和衛武營的民眾，做好自身防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，或使用政府核可含DEET或Picaridin的防蚊液，以避免病媒蚊叮咬。

高雄市目前本土登革熱病例共52例，分布於9個行政區、23個里別，其中20個里已解除疫情警報，目前處於監控警戒期為仁武區（五和里）、左營區（新上里）及今日新增苓雅區（凱旋里），持續監控至10月6日。