「粉紅小鋼砲」黃亭茵贈韓國瑜自由車 台上開心繞圈圈

2019-09-06 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



108年高雄市體育有功人員表揚獎典禮今天在寒軒美饌會館舉行，市長韓國瑜出席。2019年亞洲自由車場地錦標賽金牌選手黃亭茵致贈自由車給韓市長，感謝市府長期支持並推動體育運動發展，也代表著站上國際舞臺的選手以回娘家的心情回饋地方。韓開心的跨騎上，在舞台上繞了一圈。

9月9日是國民體育日，表揚典禮由高雄市體育會舞龍舞獅委員會的舞龍舞獅表演揭開序幕。共頒出傑出選手獎、績優教練獎、優秀裁判獎、績優體育團體獎、熱心體育獎及卓越貢獻獎，共表揚57名體育有功人員及單位。

今年傑出選手獎最佳男選手由108年全國中等學校運動會游泳項目3破大會、2破全國紀錄的莊沐倫獲得；鐵人三項好手郭家齊因勇奪2018年雅加達亞運鐵人三項混合接力第5名、個人第8名佳績，獲選為今年本市最佳女選手。21名績優教練獎，其中指導高雄市隊伍參加2019年臺灣盃UCI國際一級場地自由車賽獲5金1銀4銅的謝國芳教練，以及指導2018世界健力錦標賽男子組66公斤級榮獲1金1銀2銅，並指導謝宗庭選手於臥舉項目打破世界紀錄的趙珍葉教練，成就卓越。

韓國瑜頒發「卓越貢獻獎」，他表示，卓越的運動表現，需要有努力不懈的選手及耐心投入的教練，更需要各方對體育發展的支持及提供資源，以發揮最佳運動表現。由衷感謝獲獎的卜昭坤董事長、周淑慧女士及許文宗和龔瑞璋二位校長，長球投入本市體育發展，讓高雄的棒球、網球及多元運動項目更蓬勃發展。市長韓國瑜同時也勉勵即將代表本市參加今年全國運動會的教練、選手、體育會各單項運動委員會，能將過去努力的成果在賽場上有最好的發揮，將堅強實力以及高雄子弟的氣勢完全展現。

2019年亞洲自由車場地錦標賽金牌選手黃亭茵，特別致贈一輛自由車給韓市長，感謝市府長期支持並推動體育運動發展。她代表高雄市體育界，全力支持市長「騎遊高雄、樂活健體」的願景與精神。

108年高雄市體育有功人員名單如下：

傑出選手獎：鄭硯綺、任純瑩、莊沐倫、陳思安、郭家齊、莊雪津、羅建祥、顏可芯、楊旻靜、鄭喬安、嚴云彤、張家榮、鐘巧懿、林芝逸、林祐賢、黃奕翔、邱祐辰、趙翊亘、陳韋杰、張詠葳、王怡淨。 績優教練獎：謝國芳、林生祥、林靜怡、鄭創禧、鄭宇舜、王鶴勳、李柳慧、邱英瑋、楊正安、李宗霖、林季嬋、陳柏嘗、陳重導、黃敬晉、趙健雄、趙珍葉、鄭紹宏、謝明裕、簡招旺、蔡景福、翁貴祥。 優秀裁判獎：許世英、呂文玲、蔣勝發、翁明祥。 績優體育團體獎：高雄市體育會桌球委員會、高雄市立路竹高級中學拳擊代表隊、高雄市立小港高級中學、普門中學高中女子籃球隊。 熱心體育獎：吳尚謙、陳尚文、陳國清。 卓越貢獻獎：卜昭坤、周淑慧、許文宗、龔瑞璋。