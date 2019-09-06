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3強攜手 2019高雄國際建材大展更有看頭！

2019-09-06 18:51聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄國際建材大展今起一連4天在高雄覽館盛大登場，今年有日本、德國的等國外產品參展，更見規模，高雄市韓國瑜出席開幕典禮表示，高雄今年元月至7月申報開工數比去年同期成長71%，市府會秉持一貫原則，簡化流程到最快速，成為企業成長的加速器！

由經濟日報與高雄市建築師公會、高雄市室內設計裝修商業同業公會攜手主辦的高雄國際建材大展邁入第6年，年年展示各式最夯的建材及裝潢用品，今年不乏兼具科技、環保及綠建築美學的產品，點燃智能生活亮點，一站式的採購平台，可望衝出10億元的商機。

經濟日報副社長周祖誠表示，高雄國際建材大展是南台灣第1大展，由經濟日報、高市建築師公會、高市室內裝修公會3強合作舉辦，連續6年不間斷，今年吸引230家廠商設立700多攤，展出期間兩大公會並將舉辦大型建築論壇與室內設計座談會，分享最新國際建材趨勢與設計潮流。

高雄市長韓國瑜表示，每個人一生有90%時間待室內，建材與人的生活息息相關，高雄今年1至7月申請開工案件及五星級酒店住房率及土地增值稅、契稅都比去年同期增長，包括建築、室內裝修等業的發展有如「胎動」般的活潑，尤其高雄這一年來備受華人世界關注，帶動商機，高市府會秉持一貫原則，簡化行政流程，成為企業成長的加速器而非絆腳石。

高雄市室內裝修商業同業公會理事長韓雨生說，今年國際建材展有遠自日本等國的廠商與會，產業界更有機會，「韓市長為高雄市付出，大家也不能漏氣」。

配合第6屆國際建材大展，高雄市建築師公會歷時半年籌辦「高雄不只摩天輪」全國競圖大賽，吸引全台26所大專校院建築相關科系學生競技，優選作品也在此次國際建材大材展出。

「高雄國際建材大展」6日起一連四天在高雄展覽館展出，高雄市長韓國瑜昨天出席開幕，...
「高雄國際建材大展」6日起一連四天在高雄展覽館展出，高雄市長韓國瑜昨天出席開幕，承諾當產業發展的加速器。記者王昭月／攝影
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綠建築高雄市韓國瑜
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