超美哈尤溪秘境因觀光惹非議 未來管理將於法有據

2019-09-06 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣霧臺鄉哈尤溪溫泉有「雲豹之湯」美名，壯觀的五彩岩壁與清澈溪水等自然美景，更吸引大批遊客朝聖，成為熱門秘境。但哈尤溪祕境先前因部落族人私設關卡收費、非法招攬旅遊等，引起屏東地檢署關注，一度重挫霧台觀光形象。霧台鄉公所為使景觀管理有法源依據，並保護環境資源永續，3年前申請「自然人文生態景觀區劃定計畫」，8月19日已正式由中央審查通過。

霧台鄉擁有豐富的自然人文資源，魯凱族人在八八風災後努力重建，並發展觀光，但哈尤溪祕境因為管理於法無據，遭到外界質疑。霧台鄉申請「自然人文生態景觀區劃定計畫」後正式通過，成為全台首件原住民鄉鎮成立的「自然人文生態景觀區」，頗具指標意義，屏東縣政府最快在年底公告實施，未來民眾如欲一探秘境之美，需先上網進行申請。

屏縣府原民處長伍麗華說，景觀區通過後，部落就有法源依據來訂定管理辦法，透過網路申請也能讓旅遊導覽服務透明化，讓觀光發展能兼顧品質及環境保護。

霧台鄉長杜正吉表示，劃設區域約1560公頃，涵蓋好茶、阿禮、大武、神山與霧台等5個部落達，哈尤溪、神山瀑布生態園區、舊好茶石版屋群等熱門景點，都將由部落會議自訂管理辦法，另外，也將比照阿朗壹古道，未來遊客進需先上網申請，並由專業的導覽人員帶路。