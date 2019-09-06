煞費苦心！ 他讓竹田檸檬產銷履歷達成率超過95%

2019-09-06 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



竹田產銷16班班長許其勝，5年前鼓勵班員生產的檸檬加入產銷履歷驗證，剛開始推動遇到很多阻力，為讓農民翻轉慣型生產，按照政府規定用藥，挨家挨戶拜訪實費了一番苦心，然而目前全班33人約22公頃農地，僅2人不到1公頃還未申請，產銷履歷達成率已達95％以上。

今年66歲的許其勝原從事營造及水電工程，15年前認為竹田鄉種了很多檳榔，但檳榔價格起落大，而對身體有害，把5分地砍除種檸檬，並說服班員轉型改種檸檬，但也遇到不少困境。

台灣綠檸檬有濃郁香氣，其中表皮精油更是製作科技產品的原料，一年四季都能生產的檸檬，尤其是夏季更是消費者消暑清涼的盛品。但許說八八水災後，農民復耕選擇種檸檬，一下子面積增加太多，產量提高太多，通路變成問題，直到出現食安問題，他意識到安全檸檬的重要性，剛好政府推產銷履歷，他第一個跳出來做，但不少農友認為用藥施肥都要照規定來，產銷履歷實在太麻煩。