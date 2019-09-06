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煞費苦心！ 他讓竹田檸檬產銷履歷達成率超過95%

2019-09-06 18:22聯合報 記者江國豪╱即時報導

竹田產銷16班班長許其勝，5年前鼓勵班員生產的檸檬加入產銷履歷驗證，剛開始推動遇到很多阻力，為讓農民翻轉慣型生產，按照政府規定用藥，挨家挨戶拜訪實費了一番苦心，然而目前全班33人約22公頃農地，僅2人不到1公頃還未申請，產銷履歷達成率已達95％以上。

今年66歲的許其勝原從事營造及水電工程，15年前認為竹田鄉種了很多檳榔，但檳榔價格起落大，而對身體有害，把5分地砍除種檸檬，並說服班員轉型改種檸檬，但也遇到不少困境。

台灣綠檸檬有濃郁香氣，其中表皮精油更是製作科技產品的原料，一年四季都能生產的檸檬，尤其是夏季更是消費者消暑清涼的盛品。但許說八八水災後，農民復耕選擇種檸檬，一下子面積增加太多，產量提高太多，通路變成問題，直到出現食安問題，他意識到安全檸檬的重要性，剛好政府推產銷履歷，他第一個跳出來做，但不少農友認為用藥施肥都要照規定來，產銷履歷實在太麻煩。

許其勝費心解釋，產銷履歷檸檬是未來趨勢，而且種安全健康的檸檬，不僅保障消費者食的安全，自己管理上少用農藥，對身體也好，靠著衝勁及傻勁說服了不少班員，也找到不少願意契作的通路商，他自己也從5分地到現在1.2公頃，使得竹田第16班產銷履歷檸檬有著好名聲。

竹田產銷16班班長許其勝（左），鼓勵班員生產的檸檬加入產銷履歷驗證，如今達成率已...
竹田產銷16班班長許其勝（左），鼓勵班員生產的檸檬加入產銷履歷驗證，如今達成率已超過95％。記者江國豪／攝影
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竹田產銷16班班長許其勝，鼓勵班員生產的檸檬加入產銷履歷驗證，如今達成率已超過9...
竹田產銷16班班長許其勝，鼓勵班員生產的檸檬加入產銷履歷驗證，如今達成率已超過95％。記者江國豪／攝影
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竹田產銷16班班長許其勝，鼓勵班員生產的檸檬加入產銷履歷驗證，如今達成率已超過95％。記者江國豪／攝影
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履歷農民災後
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