沒公德心！硬拔P-bike騎好騎滿後 隨便丟路邊

2019-09-06 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



真沒公德心！屏東公共腳踏車P-bike是不少學生及民眾通勤的交通工具，但卻有民眾強硬從租車鎖架上拔車「騎好騎滿」後，就隨意丟棄在路邊，屏東縣交通旅遊處表示，單日最高曾發生7到8件，呼籲民眾依規定使用一卡通及信用卡租借，避免違法。

屏東縣政府自103年開始提供屏東市公共自行車P-bike租賃服務，目前共有761台，並維持前30分鐘免費優惠，今年3月起縣府為每位P-bike使用者投保公共自行車傷害險，據統計103年至今年9月，已超過246萬人次租借使用。

但部分民眾直接從租車鎖架上面非法取走P-bike，並任意棄置，導致工作人員每日都在街頭尋找「被失蹤」車輛，至今仍有3台下落不明。

民眾強硬拔車，除違反租借規則外，恐已涉及刑法竊盜罪。屏縣府交通旅遊處表示，公共自行車遺棄地點多數圍繞學校附近隱密處，已掌握相關資料，除請營運廠商及警察局於尖峰時段加強巡邏查緝外，並研議於租賃站周邊裝設錄影設備。