親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

香港學生築人鏈 高呼：五大訴求缺一不可

屏東大店長學程第五期開訓 助在地青年圓創業夢

2019-09-06 16:43聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣政府青年學院開辦「大店長學程」，今天舉行第五期開訓，創業青年更自組「大店長聯盟」，期盼為屏東縣農林漁牧至餐桌的產業鏈帶來共好與升級。縣長潘孟安也到場勉勵，並感謝張勝鄉老師4年來對屏東創業青年的提攜，期待大店長聯盟成員像個大家庭一樣，共好、共榮。

大店長課程吸引許多創業青年報名，每期學員經過訓練，建立創業之路，「大店長」是縣府青年學院進階課程，針對已開業的店家量身規畫，學員來自不同產業，可彼此合作、異業結盟，讓傳產與潮流相互碰撞引燃創意火花，也期待有更多年輕人一起回家鄉打拼

大店長學程歷經4已培育共112位屏東在地創業青年。第五期大店長課程始業式共有32位1至4期學長姐回饋分享。第2期學員徐皖台，更擔綱班主任及助理講師，第1期學員劉蓉諭，則分享阿達海產從小店一路走來的心路歷程，並比喻大店長課程是「企業經營的標準化操作手冊」，紮實努力地做就能創大業。

潘孟安表示，感謝許多業界老師持續為屏東創業青年強化創業軟實力，透過店舖經營管理之道讓企業起步立足於屏東，縣府力挺年輕人，推出青年三支箭政策，創建青創聚落孵化夢想、規畫職人町扎根實踐理想，讓政府成為青創者的最佳好夥伴。

縣府勞工處青年學院專案辦公室表示，第五期大店長課程跟以往最大的突破，就是由學長姐組成授課講師，負責每堂課的知識傳授，最後再由老師總結、點評，讓大家能夠教學相長與經驗傳承。本期大店長基礎營運課程共錄取24位屏東創業青年，參與學員從餐飲、食品加工業、農產、設計、傳統鞋業及窗簾業等。

第五期大店長課程始業式共有32位1至4期學長姐回饋分享。圖／屏東縣政府提供
第五期大店長課程始業式共有32位1至4期學長姐回饋分享。圖／屏東縣政府提供
分享
屏東縣政府青年學院開辦「大店長學程」，今天舉行第五期開訓，創業青年更自組「大店長...
屏東縣政府青年學院開辦「大店長學程」，今天舉行第五期開訓，創業青年更自組「大店長聯盟」，期盼為屏東縣農林漁牧至餐桌的產業鏈帶來共好與升級。圖／屏東縣政府提供
分享
屏東縣政府青年學院開辦「大店長學程」，今天舉行第五期開訓，創業青年更自組「大店長...
屏東縣政府青年學院開辦「大店長學程」，今天舉行第五期開訓，創業青年更自組「大店長聯盟」，期盼為屏東縣農林漁牧至餐桌的產業鏈帶來共好與升級。圖／屏東縣政府提供
分享

青年屏東縣政府創業
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

影／檢警聯調新樞紐！蔡清祥盼全力投入明年選舉肅貪

2019-09-06 14:09

高市抽驗中秋應節餐飲業 6家缺失限期改善合格

2019-09-06 10:51

林園期待捷運延伸 韓國瑜：編800萬元評估

2019-09-05 23:58

高市研議 小基地建蔽率增至60％

2019-09-05 23:13

可可果肉禁令 「蝶豆花翻版」

2019-09-05 23:11

79歲楊善道 坐輪椅服務鄉親

2019-09-05 23:07

七旬嬤賣魚丸救孫 婉拒善款

2019-09-05 23:03

越南新住民成立服裝工作室 移民署官員豎起拇指喊讚

2019-09-05 18:31

核災疏散演習鎮長抵制 原能會：國際均採分區分時概念

2019-09-05 18:08

400箱麻豆文旦堆滿辦公室賣不掉 華山基金會對外告急

2019-09-05 17:09

動到氣爆觀光專款 曾姿雯：整體推展觀光且有顧到災區

2019-09-05 16:49

核災演習未普及全體鎮民 恆春鎮長今號召鎮民抵制

2019-09-05 16:19

高市首推單身婚育租金補貼 每月最高2600到3200元

2019-09-05 16:06

99國民體育日 高市公共運動設施供民眾免費使用

2019-09-05 16:03

高雄捷運黃線 將舉行說明會及公聽會

2019-09-05 15:43

屏縣表揚績優鄰里長 他服務逾50年已坐輪椅仍熱情不減

2019-09-05 15:08

為旅遊手冊印太美道歉！屏東縣府加碼300份供索取

2019-09-05 14:24

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

韓國瑜到戶籍所在地林園座談 鄉親重視捷運延伸線

2019-09-05 18:27

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

2019-09-05 18:19

捷運到林園可行性？韓國瑜：今年編制800萬元做研究

2019-09-05 16:05

高雄7旬阿嬤賣魚丸救孫 善心人士湧入茄萣買魚丸

2019-09-05 15:44

高市啟動「建蔽率」專案檢討 將提升小基地建築面積

2019-09-05 15:27
看更多

熱門文章

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

2019-09-05 18:19

宜蘭人的小確幸 礁溪長榮泡湯、SPA不到5折爽爽玩

2019-09-05 23:27

台中市警局新一波人事調整 96名警官異動

2019-09-05 21:43

200元扺用券基隆提3夜市 仁愛等市場盼納入別大小眼

2019-09-06 09:23

高市研議 小基地建蔽率增至60％

2019-09-05 23:13

王長發商號 百年老宅賣滷味豆花 有藝文味

2019-09-05 22:34

彰化鐵路醫院日治時期名流聚集 盼活化吸引劇組拍攝

2019-09-06 07:42

超噁！基隆市愛一路機車停車場 飄濃厚尿騷味

2019-09-06 13:21

修剪百年「番蒜」 苗縣府聘請ISA國際認證攀樹師

2019-09-06 09:17

中市警這件限量棒球衣好夯！藝人、帥警正妹都來穿

2019-09-06 10:33

桃園地景藝術節迎接遊客 向建商借地設300個停車位

2019-09-06 10:55

未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18

台南下午雷雨交加強降雨 部分道路積水封路

2019-09-06 16:44

酈英傑邀訪AIT 侯友宜：人與人關係建國與國的關係

2019-09-05 23:42

影／新覽勝大橋完工 中秋夜來烏來欣賞光雕秀

2019-09-06 08:16

「生前告別式」沒禁忌 志工辦人生Party謝親友

2019-09-06 07:45

文青風！台南新化林場明年100歲 桃花心木文創袋搶手

2019-09-06 08:16

仁壽宮50年重建新廟圓醮 牛樟木雕九龍盤柱全台罕見

2019-09-05 19:19

期限快到了！基隆2至4歲育兒津貼尚有422人未申請

2019-09-06 13:06

十二星座公廁點燈 雲林人文公園新「亮」點

2019-09-06 11:25

北投早有外送！機車快遞50多年歷史 人、食物都能送

2019-09-06 14:22

地景藝術節「開車族」照過來 文化局備好320個停車位

2019-09-05 19:15

8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04

子孫買回彰化市王長發商號 活化老建物

2019-09-05 23:58

百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54

飲水機怪味、50度燙口不敢喝？基隆議員助學校換新機

2019-09-05 18:19

絕美河海岸跑透透 2020新竹市城市馬拉松2月23日開跑

2019-09-06 12:11

台南下午豪大雨 永康區多處淹水員警冒雨管制交通

2019-09-06 16:49

新北200生食物中毒 30校暫停供餐

2019-09-05 19:57

新北3校疑食物中毒 侯友宜：嚴懲供餐業者

2019-09-06 12:53

韓國瑜到戶籍所在地林園座談 鄉親重視捷運延伸線

2019-09-05 18:27

刪除爭議點 北士科開發案過關

2019-09-06 00:09

影／壯觀！媽祖走海陸遶境南方澳啟航 上百船千人護駕

2019-09-06 09:47

可可果肉禁令 「蝶豆花翻版」

2019-09-05 23:11

台南「共產天后宮」是違建！市府：限7日自行改善

2019-09-06 13:05

新北中和大排道路動工 紓解周邊交通負荷

2019-09-06 14:32

「刈包吉」中秋結緣 發放500份紅包和1萬5000碗乾拌麵

2019-09-06 15:02

沒公德心！硬拔P-bike騎好騎滿後 隨便丟路邊

2019-09-06 17:12

台北盆景展 模仿重現乾隆清奇古怪柏

2019-09-06 14:49

林園期待捷運延伸 韓國瑜：編800萬元評估

2019-09-05 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top