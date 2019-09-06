屏東大店長學程第五期開訓 助在地青年圓創業夢

2019-09-06 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣政府青年學院開辦「大店長學程」，今天舉行第五期開訓，創業青年更自組「大店長聯盟」，期盼為屏東縣農林漁牧至餐桌的產業鏈帶來共好與升級。縣長潘孟安也到場勉勵，並感謝張勝鄉老師4年來對屏東創業青年的提攜，期待大店長聯盟成員像個大家庭一樣，共好、共榮。

大店長課程吸引許多創業青年報名，每期學員經過訓練，建立創業之路，「大店長」是縣府青年學院進階課程，針對已開業的店家量身規畫，學員來自不同產業，可彼此合作、異業結盟，讓傳產與潮流相互碰撞引燃創意火花，也期待有更多年輕人一起回家鄉打拼

大店長學程歷經4已培育共112位屏東在地創業青年。第五期大店長課程始業式共有32位1至4期學長姐回饋分享。第2期學員徐皖台，更擔綱班主任及助理講師，第1期學員劉蓉諭，則分享阿達海產從小店一路走來的心路歷程，並比喻大店長課程是「企業經營的標準化操作手冊」，紮實努力地做就能創大業。

潘孟安表示，感謝許多業界老師持續為屏東創業青年強化創業軟實力，透過店舖經營管理之道讓企業起步立足於屏東，縣府力挺年輕人，推出青年三支箭政策，創建青創聚落孵化夢想、規畫職人町扎根實踐理想，讓政府成為青創者的最佳好夥伴。