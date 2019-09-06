親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

與韓見面遲到？ 日學者澄清：臨時才被告知改地點

勞動部與大學共推4年雙軌計畫 畢業取得學位、職能認證

2019-09-06 16:25聯合報 記者徐如宜╱即時報導

勞動部高屏澎東分署與大學共推四年雙軌計畫，協助青年學子順利進入職場，今天舉辦「四年雙軌·碩果纍纍」雙軌計畫開訓典禮，146名新生將在業界、學校、高分署合作下，四年內邊工作邊就學，減輕經濟壓力並累積職場經驗，畢業時取得學位、結訓證書與專業職能認證。

開訓典禮由學校街舞表演熱鬧開場，勞動部高屏澎東分署技正黃坤清主持，他表示，轄區108學年與正修科大、高苑科大、實踐大學3所學校，以及21家事業單位共同推動雙軌計畫。近兩年雙軌生就業率高達九成以上，在業界表現優異，勉勵現場146名新生努力充實自己，順利完成訓練。

主辦單位邀貴賓及事業單位代表，共同拿起澆花容器澆灌希望之樹，象徵培育雙軌新生。新生代表一同上台，在希望之樹貼上果實，代表透過雙軌計畫結出完美果實、碩果纍纍，在人生及職涯路上大豐收。

參與今年雙軌計畫的金融系大一新生羅同學說，參訓目標是就學時期拿到多張金融證照，同時累積工作經驗，給自己未來一個保障。電子工程系吳同學則想成為工程師，希望在就學時就累積工程師的職能。事業單位、學校、訓練生與高分署多方交流，讓新生能對計畫有所基本認識及瞭解自身權利與義務，並透過互動遊戲，讓新生對於計畫更有歸屬感與認同感。

透過互動遊戲，讓新生對於雙軌計畫更有歸屬感與認同感。記者徐如宜／攝影
透過互動遊戲，讓新生對於雙軌計畫更有歸屬感與認同感。記者徐如宜／攝影
分享
開訓典禮由學校街舞表演熱鬧開場
開訓典禮由學校街舞表演熱鬧開場
分享
主辦單位邀貴賓及事業單位代表共同拿起澆花容器澆灌希望之樹，象徵培育雙軌新生。記者...
主辦單位邀貴賓及事業單位代表共同拿起澆花容器澆灌希望之樹，象徵培育雙軌新生。記者徐如宜／攝影
分享

勞動部職場
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

少了陸客搶攻韓客 台東赴韓參展鎖定慢遊自由客

2019-09-06 16:23

影／檢警聯調新樞紐！蔡清祥盼全力投入明年選舉肅貪

2019-09-06 14:09

高市抽驗中秋應節餐飲業 6家缺失限期改善合格

2019-09-06 10:51

林園期待捷運延伸 韓國瑜：編800萬元評估

2019-09-05 23:58

高市研議 小基地建蔽率增至60％

2019-09-05 23:13

可可果肉禁令 「蝶豆花翻版」

2019-09-05 23:11

79歲楊善道 坐輪椅服務鄉親

2019-09-05 23:07

七旬嬤賣魚丸救孫 婉拒善款

2019-09-05 23:03

越南新住民成立服裝工作室 移民署官員豎起拇指喊讚

2019-09-05 18:31

核災疏散演習鎮長抵制 原能會：國際均採分區分時概念

2019-09-05 18:08

400箱麻豆文旦堆滿辦公室賣不掉 華山基金會對外告急

2019-09-05 17:09

動到氣爆觀光專款 曾姿雯：整體推展觀光且有顧到災區

2019-09-05 16:49

核災演習未普及全體鎮民 恆春鎮長今號召鎮民抵制

2019-09-05 16:19

高市首推單身婚育租金補貼 每月最高2600到3200元

2019-09-05 16:06

99國民體育日 高市公共運動設施供民眾免費使用

2019-09-05 16:03

高雄捷運黃線 將舉行說明會及公聽會

2019-09-05 15:43

屏縣表揚績優鄰里長 他服務逾50年已坐輪椅仍熱情不減

2019-09-05 15:08

為旅遊手冊印太美道歉！屏東縣府加碼300份供索取

2019-09-05 14:24

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

韓國瑜到戶籍所在地林園座談 鄉親重視捷運延伸線

2019-09-05 18:27

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

2019-09-05 18:19

捷運到林園可行性？韓國瑜：今年編制800萬元做研究

2019-09-05 16:05

高雄7旬阿嬤賣魚丸救孫 善心人士湧入茄萣買魚丸

2019-09-05 15:44

高市啟動「建蔽率」專案檢討 將提升小基地建築面積

2019-09-05 15:27
看更多

熱門文章

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

2019-09-05 18:19

400箱麻豆文旦堆滿辦公室賣不掉 華山基金會對外告急

2019-09-05 17:09

宜蘭人的小確幸 礁溪長榮泡湯、SPA不到5折爽爽玩

2019-09-05 23:27

台中市警局新一波人事調整 96名警官異動

2019-09-05 21:43

奇萊山登山口遇水鹿 太管處驚喜

2019-09-05 17:02

新北3校疑午餐食物中毒 207人腹痛12人就醫

2019-09-05 18:08

200元扺用券基隆提3夜市 仁愛等市場盼納入別大小眼

2019-09-06 09:23

高市研議 小基地建蔽率增至60％

2019-09-05 23:13

彰化鐵路醫院日治時期名流聚集 盼活化吸引劇組拍攝

2019-09-06 07:42

王長發商號 百年老宅賣滷味豆花 有藝文味

2019-09-05 22:34

機車「人包鐵」潛在危險高 考領照先體驗危險感知教育

2019-09-05 17:03

超噁！基隆市愛一路機車停車場 飄濃厚尿騷味

2019-09-06 13:21

修剪百年「番蒜」 苗縣府聘請ISA國際認證攀樹師

2019-09-06 09:17

中市警這件限量棒球衣好夯！藝人、帥警正妹都來穿

2019-09-06 10:33

酈英傑邀訪AIT 侯友宜：人與人關係建國與國的關係

2019-09-05 23:42

大溪後慈湖蓄水遽降 考慮漏光池水徹底查修

2019-09-05 16:50

「生前告別式」沒禁忌 志工辦人生Party謝親友

2019-09-06 07:45

文青風！台南新化林場明年100歲 桃花心木文創袋搶手

2019-09-06 08:16

仁壽宮50年重建新廟圓醮 牛樟木雕九龍盤柱全台罕見

2019-09-05 19:19

桃園地景藝術節迎接遊客 向建商借地設300個停車位

2019-09-06 10:55

影／新覽勝大橋完工 中秋夜來烏來欣賞光雕秀

2019-09-06 08:16

十二星座公廁點燈 雲林人文公園新「亮」點

2019-09-06 11:25

飲水機怪味、50度燙口不敢喝？基隆議員助學校換新機

2019-09-05 18:19

地景藝術節「開車族」照過來 文化局備好320個停車位

2019-09-05 19:15

未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18

期限快到了！基隆2至4歲育兒津貼尚有422人未申請

2019-09-06 13:06

北投早有外送！機車快遞50多年歷史 人、食物都能送

2019-09-06 14:22

新北200生食物中毒 30校暫停供餐

2019-09-05 19:57

子孫買回彰化市王長發商號 活化老建物

2019-09-05 23:58

新北3校疑食物中毒 侯友宜：嚴懲供餐業者

2019-09-06 12:53

絕美河海岸跑透透 2020新竹市城市馬拉松2月23日開跑

2019-09-06 12:11

韓國瑜到戶籍所在地林園座談 鄉親重視捷運延伸線

2019-09-05 18:27

刪除爭議點 北士科開發案過關

2019-09-06 00:09

新民國小弦樂頻奪冠 志工媽媽最強推手

2019-09-05 16:56

可可果肉禁令 「蝶豆花翻版」

2019-09-05 23:11

影／壯觀！媽祖走海陸遶境南方澳啟航 上百船千人護駕

2019-09-06 09:47

台南「共產天后宮」是違建！市府：限7日自行改善

2019-09-06 13:05

動到氣爆觀光專款 曾姿雯：整體推展觀光且有顧到災區

2019-09-05 16:49

軍人學生易交通事故遭詐騙 警方到校園軍營宣導預防

2019-09-05 18:30

三重不見立委余天？原來眼睛去開刀

2019-09-05 18:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top