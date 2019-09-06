勞動部與大學共推4年雙軌計畫 畢業取得學位、職能認證

2019-09-06 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



勞動部高屏澎東分署與大學共推四年雙軌計畫，協助青年學子順利進入職場，今天舉辦「四年雙軌·碩果纍纍」雙軌計畫開訓典禮，146名新生將在業界、學校、高分署合作下，四年內邊工作邊就學，減輕經濟壓力並累積職場經驗，畢業時取得學位、結訓證書與專業職能認證。

開訓典禮由學校街舞表演熱鬧開場，勞動部高屏澎東分署技正黃坤清主持，他表示，轄區108學年與正修科大、高苑科大、實踐大學3所學校，以及21家事業單位共同推動雙軌計畫。近兩年雙軌生就業率高達九成以上，在業界表現優異，勉勵現場146名新生努力充實自己，順利完成訓練。

主辦單位邀貴賓及事業單位代表，共同拿起澆花容器澆灌希望之樹，象徵培育雙軌新生。新生代表一同上台，在希望之樹貼上果實，代表透過雙軌計畫結出完美果實、碩果纍纍，在人生及職涯路上大豐收。