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與韓見面遲到？ 日學者澄清：臨時才被告知改地點

少了陸客搶攻韓客 台東赴韓參展鎖定慢遊自由客

2019-09-06 16:23聯合報 記者潘欣中╱即時報導

2019釜山國際旅展5日釜山國際會展中心登場，台東縣政府打造的「台東館」首次赴韓參展，縣府交通及觀光發展處副處長王國政帶同包括台東桂田喜來東酒店、青澤伴手禮、佳芳有機茶園、台東原生應用植物園、鹿嵿記休閒茶莊在地五大品牌的民宿、飯店及伴手禮業者，以「世界十大新興旅遊城市」美譽搶攻韓國旅遊市場，客群鎖定深度旅遊體驗的自由客與私人包團。

為期4天的釜山國際旅展，台東館以繽紛亮麗的波浪屋貨櫃市集為展館設計，打造兼具輕旅行及文青氣息的獨特風潮；現場由「東商原舞」帶來別樹一幟的原民舞蹈，吸引民眾駐足觀賞，每天舉辦「360度完美臺東－好禮拿不玩」活動；按讚「台東官方粉絲團」或分享宣傳影片就可以轉扭蛋、抽好禮，韓國Naver 人氣旅遊達人也慕名而來。

縣府交通及觀光發展處副處長王國政說，縣府深耕亞洲市場多年，近年已成為台灣指標觀光品牌，亞洲鄰近國家旅客以香港、日本、新加坡、馬來西亞來訪人次最多，韓國旅客來台人數連續兩年突破百萬人次，今年韓國遊客來台人數更較去年成長10%，秋冬季節是韓客來台旅遊旺季，為拓展多元市場，旅展目標客群鎖定深度旅遊體驗的自由客與私人包團。

觀光局主任黃怡平說，目前韓國人民在台灣旅遊型態大多集中在都會區的一日遊模式，且韓國人民對於旅遊的時間及價位等值合理性極為重視，所以台東因區位交通限制，應發展出別樹一格的旅遊產品，才有機會開發拓展新興市場；外交部處長吳尚年建議，韓國對其友好國和締結的姐妹市，都會大力給予互惠協助，建立城市良好外交關係，是在韓國開拓市場極有效的方法。

王國政說，台東受限接連桃園或高雄小港國際機場的交通條件，推行台東旅遊產品可透過與韓國旅行社與台東業者媒合，包裝開發台東旅遊產品，透過包機模式，直接飛抵台東豐年機場，可花更多時間可享受臺東特有深度慢遊體驗，有別於都會區走馬看花的緊湊遊程，另外，透過與韓國締結姐妹市或有好城市，甚至活動連結，建構彼此城市友好管道，尤其可透過大型活動的行銷連結，如台東有國際熱氣球嘉年華活動，韓國目前並無熱氣球相關活動，如此就有一定的吸引力。

2019釜山國際旅展5日釜山國際會展中心登場，台東縣政府打造繽紛亮麗的波浪屋貨櫃...
2019釜山國際旅展5日釜山國際會展中心登場，台東縣政府打造繽紛亮麗的波浪屋貨櫃市集行銷，黑熊吉祥物也亮相，客群鎖定深度旅遊體驗的自由客與私人包團。圖/ 台東縣政府提供
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台東旅展
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