紙風車秋節衛武營獻藝 許智傑變裝諸葛邀看戲

2019-09-06 13:46 中央社 高雄6日電



紙風車劇團將在中秋節於高雄衛武營演出「諸葛四郎」，劇團今天在演前記者會上演片段暖場，立委許智傑變裝為「諸葛小金剛」到場與先睹為快的幼兒園小朋友同樂，邀大家看戲。

立法委員許智傑辦公室、財團法人高雄市小金剛文教基金會主辦的紙風車劇團「諸葛四郎」演出，將於13日晚間在衛武營榕園廣場上演，免費入場。

主辦單位上午與贊助演出的業者及協辦的鳳山長老教會聯袂召開記者會為活動暖身，現場並邀幼兒園小朋友同樂。記者會中，除有劇團演出片段，還有有獎徵答活動，許智傑還變裝為「諸葛小金剛」到場與小朋友同樂。

立法委員許智傑辦公室指出，漫畫家葉宏甲繪製的漫畫「諸葛四郎」於民國40、50年間風靡台灣，紙風車改編台灣珍貴文化資產「諸葛四郎」漫畫，以豐富多元創意，結合漫畫與舞台元素，演出16場座無虛席，亮眼的售票佳績及觀眾口碑掀起祖孫三代共同話題，這部好戲串起三代人的共同美好記憶。

記者會中，許智傑特別扮成諸葛孔明，變裝「諸葛小金剛」上台與劇團互動，並與台下小朋友同樂。

許智傑說，中秋節是台灣人的小春節，除烤肉外，這次紙風車帶來「諸葛四郎」一劇，希望大家在中秋節能來看戲，過一個不一樣的中秋。他自己先帶頭變裝響應，團員也來段表演暖暖場給高雄鄉親「聞香」，希望當天有更多人共襄盛舉。

許智傑表示，當初葉宏甲描繪「諸葛四郎」的冒險故事中，傳達著不少台灣社會長久以來的精神，包含俠義、友誼、給壞人改邪歸正的機會、面對困難的勇氣及處變不驚的智慧。這次邀紙風車獻藝，也期待透過戲劇的傳達，讓孩子再看見這些精神，也對品德教育有正面啟發。