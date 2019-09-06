高市抽驗中秋應節餐飲業 6家缺失限期改善合格

2019-09-06 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市衛生局稽查人員至糕餅店稽查抽驗月餅。圖／高雄市衛生局提供 分享 facebook 中秋就是要吃月餅、烤肉！高雄市政府衛生局近日會同市府消保官，近日抽查15家月餅製造業、13家火烤餐飲業，

稽查結果有4家月餅製造業者初查與規定不符，缺失包括食品添加物未建立專冊管理、未建立廢棄物清運紀錄、儀器設備不潔、原料未離地放置等；另2家火烤餐飲業初查有食品從業人員未有健康檢查、食材未妥善包覆儲放、冰箱未建立溫度紀錄等缺失。衛生局要求業者限期改善這些缺失，複查後已合格。

高雄市衛生局並到賣場、超市、餐飲業等，針對月餅販售業及餡料製造業等處抽驗中秋應節食品158件，包括月餅及烘焙製品55件、餡料22件、烤肉食材禽畜肉水產品及其加工製品50件、生鮮蔬果18件、醬料13件，依檢體類別分檢驗防腐劑、蘇丹色素、甜味劑、動物用藥及農藥殘留等項，檢驗結果都符合規定。