高市抽驗中秋應節餐飲業 6家缺失限期改善合格
中秋就是要吃月餅、烤肉！高雄市政府衛生局近日會同市府消保官，近日抽查15家月餅製造業、13家火烤餐飲業，
稽查結果有4家月餅製造業者初查與規定不符，缺失包括食品添加物未建立專冊管理、未建立廢棄物清運紀錄、儀器設備不潔、原料未離地放置等；另2家火烤餐飲業初查有食品從業人員未有健康檢查、食材未妥善包覆儲放、冰箱未建立溫度紀錄等缺失。衛生局要求業者限期改善這些缺失，複查後已合格。
高雄市衛生局並到賣場、超市、餐飲業等，針對月餅販售業及餡料製造業等處抽驗中秋應節食品158件，包括月餅及烘焙製品55件、餡料22件、烤肉食材禽畜肉水產品及其加工製品50件、生鮮蔬果18件、醬料13件，依檢體類別分檢驗防腐劑、蘇丹色素、甜味劑、動物用藥及農藥殘留等項，檢驗結果都符合規定。
衛生局提醒民眾，烤肉時應注意生熟食分開處理，蔬果食用前用清水澈底清洗，生鮮食材應低溫保存，冷凍-18℃以下，冷藏0～7℃，烤肉食材應澈底加熱，用餐前應洗手並儘量當餐食用完畢避免變質，確保食的安全。中秋節糕餅多為高熱量、高糖分、高油脂，購買完整包裝時應注意食品標示及食用期限等，並依個人健康需求選購，適時搭配蔬果食用，均衡飲食才能過個快樂無負擔的中秋佳節。稽查結果可上高雄市衛生局官網http://khd.kcg.gov.tw/食品衛生專區查詢。
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