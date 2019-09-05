越南新住民成立服裝工作室 移民署官員豎起拇指喊讚
越南女子陳黃燕來台工作多年，4 年前成為台灣媳婦，平日擔任高雄市府社會局新住民家庭服務中心志工，更勇於追夢設立服裝工作室，以成為縫紉老師照顧家鄉姊妹為目標。移民署副署長鐘景琨今天南下參訪工作室，不僅對陳黃燕的好手藝留下深刻印象，更感謝她為台灣注入「新力量」。
內政部移民署關懷高雄新住民，今天上午，移民署副署長鐘景琨偕同海基會法律處副處長劉慧玲訪視新住民陳黃燕、新二代林傑妮，另拜會高雄市國際新住民協會，眾人首站前往茄萣區參訪獲得「新住民築夢計畫」補助的陳黃燕。
陳黃燕今年40歲，來台工作多年，因去廟宇上香認識台籍老公楊景祥，兩人結婚4年育有一子。移民署人員指出，陳黃燕獲得7萬元經費補助，主要用來支付縫紉學費與購買設備。
「Zenny’s House」服裝工作室設在住家 2樓，陳黃燕手藝頗受肯定，目前已有零星接單，主要替家鄉姊妹客製衣服。陳黃燕說，自小喜歡裝扮，對服裝設計深感興趣，在家工作可以兼顧年幼小孩；越南女性喜歡色彩亮麗的衣物，量身製作可以迎合姊妹需求，以後還想開班授課，教導簡易縫紉技巧。
移民署人員參訪工作室運作情況，陳黃燕當眾秀一手縫紉好功夫，並將手作杯墊、擺飾與手機袋贈送移民署副署長鐘景琨留念，布品上繡有移民署三字。鐘景琨表示，築夢計畫的補助經費不多，但看到新住民一家生活安樂，利用經費學習技藝，收到這些禮物，內心好感動。
留言