蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

2019-09-05 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東近年積極推動可可產業，目前全縣種植面積達256公頃，然而去年10月衛福部以有食安疑慮，針對可可果肉及豆殼發布禁令，可可果無法全利用，也導致加工製品尚無法販售，不少產品更遭到查扣，讓業者人心惶惶，而可可果每公斤價格也自3、40元大跌至20元，甚至有農民已考慮將可可樹砍除。

可可果經發酵、乾燥等加工程序後，種子即為巧克力製作原料，不過衛福部認為果肉及豆殼非傳統食品，能否食用存疑，須農委會及業者提出佐證才能解禁。立委鍾佳濱今天邀集農委會、衛福部、屏東衛生局、學者、廠商及農民，召開「可可作物全產品的利用障礙」座談，鍾表示可可原產地南美洲果肉可鮮食，但在台灣卻有食安疑慮，甚至連可可茶包都不得販售，宛如「蝶豆花」翻版。

台灣大學農業化學系教授蘇南維表示，利用巧克力歷史才約一百年，但果豆、果肉等全株食用有二千多年歷史，可可豆在期貨貿易呈現就是帶著殼的，即便國際大廠在買賣，為了作原料的有效利用，都視是食品原料，但衛福部突然間告訴業者豆殼不能吃，還叫農民自己去找證據證明，非常矛盾也製造恐慌。

「吃花生難道也要不吃花生皮嗎？」阿信農場經理呂宛蓁表示，種子包含種皮、種仁和胚乳，國小課本都有教，現在說可可的種子可以吃，但種皮不能吃，對於福部的觀點非常不能接受，而可可精緻的過程中，要完全去掉種皮根本不可能，屏縣府也大力推廣可可產業，但如今卻有觸法疑慮，令產業界譁然，希望能早日解禁。