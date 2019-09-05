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核災疏散演習鎮長抵制 原能會：國際均採分區分時概念

2019-09-05 18:08聯合報 記者潘欣中╱即時報導

每3年在核電廠和周邊地區輪流舉辦核災緊急應變演習，核3廠所在地的屏東縣恆春鎮於9月9日到11日舉行，恆春鎮長盧玉棟3年前不滿疏散演練原能會未採全鎮演習而退出，今天以相同理由宣布鎮公所再度退出；原能會核能技術處說，核災事故有一定的進程，民眾疏散撤退演練部分，參照國際風險分級及分區分時概念，以電廠3公里內的居民和遊客為先，全鎮總動員實務上難度高。

原能會核能技術處說，核安第25 號演習有關民眾疏散演練方面， 是參照國際風險分級及分區分時疏散概念，與屏東縣政府討論後，在預防性疏散及收容安置演練項目，優先規劃執行緊急應變計畫區3公里內包含大光里、龍水里、水泉里及南灣里民=; 另考量為使3至8公里民眾也能有機會參與核安演習，經與屏東縣政府及專家學者討論後，選擇龍水里疏散撤離路線屏155線經過的德和里、四溝里、頭溝里及茄湖里，開放第2階段里民報名參演。

原能會，核子事故發生時，為保障核電廠鄰近區域居民安全、減少輻射曝露，可能執行的民眾防護行動，包括掩蔽、疏散、服用碘片、食物及飲水管制等；實務上執行何種民眾防護行動和執行時機、地區，需綜合考量事故發展與天候、環境等狀況，審慎決策施行， 一般而言，室內掩蔽即可達到80%的防護效果；因此，預防性疏散演練，以國際風險分級最高的3公里內居民和遊客為先，擴大全鎮參與實務上難度高，未來會規畫擴大參與面。

3年前舉行的核安22號演習，恆春鎮長盧玉棟認為疏散撤離演練項目不能限電廠周邊4里里民，堅持「全體鎮民總動員並發給每人千元獎勵金」，原能會不能接受，扮演地方災害應變中心指揮所角色的鎮公所「缺席」，原能會順勢在演習中放進「鎮公所毀損功能喪失，無法運作」想定，盧王棟極為不滿，揚言提告；原能會表示，如果鎮公所今年再缺席，將由縣府接手地區災害應變中心指揮所角色。

屏東縣恆春鎮長盧玉棟3年前不滿疏散演練原能會未採全鎮演習而退出，今天以相同理由宣...
屏東縣恆春鎮長盧玉棟3年前不滿疏散演練原能會未採全鎮演習而退出，今天以相同理由宣布鎮公所再度退出；原能會核能技術處說，核災事故有一定的進程，民眾疏散撤退演練部分，參照國際風險分級及分區分時概念。記者潘欣中／攝影
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屏東縣政府原能會演習
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