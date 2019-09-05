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向台語前輩致敬 2019吳晉淮中秋音樂會周六登場

2019-09-05 17:01聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台語前輩致敬！ 2019吳晉淮中秋音樂會周六登場，台南市政府文化局今年邀請多位台語知名歌手演唱吳晉淮經典老歌，邀請鄉親們免費聆聽中秋音樂饗宴。

吳晉淮中秋音樂會7日晚上6點半在柳營區人和里吳晉淮音樂紀念館舉行，文化局新營文化中心表示，台灣前輩音樂大師吳晉淮，最膾炙人口就是「關仔嶺之戀」作曲者；不僅創作過許多相當知名台語流行歌曲，日本留學音樂生涯時，更受教於大正時期日本演歌大師古賀政男，對於日本演歌演唱技巧有相當造詣，在50年代台語歌壇是當時一線歌手，許多日本知名演歌諸如「秋風女人心」、「港口情歌」等作品，也因他翻唱走紅。

紀念館內有一張相當具歷史價值的老歌廳演出海報，在人稱「北一峰，南文夏」的黃金年代，該張海報並列洪一峰與文夏老師，並將吳晉淮安排在畫面最上方，歡迎鄉親來參加音樂會的民眾一同見證。

主辦單位今年特別邀請到擅長演歌唱腔喬幼為活動主角，其細膩的唱腔頗受傳統台語歌路線聽眾喜好，音樂會還邀請來知名主持人黑面，演出歌手有三立21世紀新人歌唱排行榜校園組優勝的林子娟、南台灣小姑娘高瑞屏、歌手小隋棠等人，節目將以逗趣歌廳音樂秀講述吳晉淮的音樂人生，也經由諸位好手輪流詮釋帶來台語經典歌曲。

2019吳晉淮中秋音樂會周六登場，圖為活動海報。圖/新營文化中心提供
2019吳晉淮中秋音樂會周六登場，圖為活動海報。圖/新營文化中心提供
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台語音樂會中秋
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