核災演習未普及全體鎮民 恆春鎮長今號召鎮民抵制

2019-09-05 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



原能會每3年在核電廠和周邊地區輪流舉辦核災緊急應變演習，恆春鎮長盧玉棟3年前提出「鎮民總動員並發給每人千元獎勵金」被拒後退出；本月9日至11日的演習，原能會在疏散撤離演練加碼提供800份500元禮券謝禮，因名額只有800名，限核3廠周邊8個里民可報名，協辦的恆春鎮公所及想參加民眾都不滿，盧玉棟今天召集里長開會，批未採全鎮參與是消化預算的「演戲式演習」，宣佈公所再次退出。

3年前在恆春鎮舉行的核安22號演習時，鎮長盧玉棟認為疏散撤離演練項目不能只限電廠周邊3公里內的龍水、大光、山海和南灣4里里民，堅持「全體鎮民總動員並發給每人千元獎勵金」，原能會不能接受，扮演地方災害應變中心指揮所角色的鎮公所因此「缺席」，原能會順勢在演習中放進「鎮公所毀損功能喪失，無法運作」想定。

今年核安第25號演習，9日在核3廠內進行緊急應變計畫演練及夜間演練，10日進行社區、漁港、護理之家、輻射偵測及遊客勸離演練，11日是當地民眾從集結點撤離至加祿堂營區做收容安置演練；撤離演練部分，原能會在原有的4個里外，新增疏散道路155線上德和、四溝、頭溝、茄湖4個里民參與，目標800人，且首度加發500元禮券謝禮，也循慣例委託里長協助報名，卻引發部分里民質疑為何限定8里。

盧玉棟說，今年本來同意協助原能會做中等規模的8個里演練，但原能會對當地居民的說明始終不清楚，讓鎮公所無端背上作業不透明的黑鍋，決定恢復一直強調的「全鎮參與」訴求，只有全鎮鎮民參與疏散撤離演練，實測出人車流分散的壓力，中央才能了解恆春半島人「跑不出去」，現有的台26線和台1線恐無法因應，確實需要高架快速道路方便疏散；實兵演練不能限里參與，這凸顯「演習如演戲」，交差了事心態，公所今年將再次退出。