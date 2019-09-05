高市首推單身婚育租金補貼 每月最高2600到3200元

2019-09-05 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



照顧租屋青年及新婚小家庭，高雄市近日首次開辦「單身婚育租金補貼」，對職場新鮮人、肩負經濟重擔的年輕人提供租金補貼，單身青年最高每月2600元，新婚育兒家庭每月最高3200元，即起受理至27日。

都發局表示，今年首次開辦的「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」（單身婚育租金補貼），針對單身青年、結婚育有嬰孩的家庭，提供輔助減輕居住支出負擔，單身青年每月最高2600元；新婚育兒家庭每月最高3200元，即起受理申請至27日截止。

都發局住宅發展處長翁浩建說，今年首度開辦的單身婚育租金補貼，照顧族群包括20至40歲的單身青年、2年內新婚家庭、育有未成年子女(含胎兒)等三大組群。針對剛剛踏入職場的新鮮人、肩負經濟重擔的年輕人，提供租金補貼。

都發局說，為擴大對年輕族群的照顧、減輕居住負擔，單身婚育租金補貼的申請資格，目前已將所得限制，放寬至最低生活費2.5倍以下。

以在高雄租屋的單身青年、新婚或育有未成年子女家庭為例，2018年度平均每月所得，只要低於新台幣32748元；夫妻2人加上1名未成年子女的計算方式，則是夫妻2018年度總所得除以12個月後，再除以3人，仍低於32748元的家庭，就能申請單身婚育租金補貼。