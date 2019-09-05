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高雄7旬阿嬤賣魚丸救孫 善心人士湧入茄萣買魚丸

2019-09-05 15:44聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄一名製作手工魚丸出售的陳阿嬤長子去年罹癌病故，18歲長孫暑假打工補貼家用，下班返家途中發生車禍昏迷近2個月，家中經濟重擔落在魚丸阿嬤身上，老阿嬤婉拒外界經濟援助，只想靠販售魚丸籌措醫藥費。鄰居見狀上網協助販售，消息傳開後，善心人士絡繹不絕，許多人專程到茄萣買魚丸幫忙陳家度過難關。

茄萣區仁愛路巷弄內，76歲魚丸阿嬤陳方鄒夏忙進忙出，好幾名鄰居婦人幫忙接訂單、整理魚丸與秤重，大家忙碌的原因是陳家處境令人同情。鄰居說。老阿嬤製作手工魚丸、花枝丸多年，原本已經是半退休狀態，誰知去年喪子，2個多月前懂事又貼心的長孫又發生嚴重車禍，住院至今昏迷不醒，龐大醫藥費成為陳家重擔。

陳阿嬤製作手工魚丸、花枝丸的歲月超過一甲子，她不願接受外界捐款，只希望大家多買一些魚丸度過難關。近日熱心鄰居將陳家處境放上網協助銷售魚丸，許多熱心人士得知訊息，專程從台南、高雄等地到茄萣購買商品。

「足感謝、足感恩，希望孫子快點醒過來」陳阿嬤說，孫子很乖巧，因打工幫忙家計才出車禍，若接受別人幫忙，這樣的恩情以後還不起，只希望孫子快點醒過來，這是目前最大的心願。

陳阿嬤孫子陳松霖仍在醫院搶救，昏迷指數停留在3，病情不見起色，鄰居希望外界集氣出現奇蹟。陳媽媽哽咽說，兒子即將上大學，暑假打工賺錢，車禍事故那天是下班途中發生意外，老公去年剛去世，誰知懂事又貼心的兒子又出意外，真不知如何面對人生變故。

陳阿嬤孫子今年剛要上大一，暑假在岡山的連鎖火鍋店打工，下班返家途中發生車禍事故，...
陳阿嬤孫子今年剛要上大一，暑假在岡山的連鎖火鍋店打工，下班返家途中發生車禍事故，至今昏迷不醒，家人希望外界幫忙集氣。記者徐白櫻／翻攝
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陳阿嬤製作的手工魚丸很受歡迎。記者徐白櫻／攝影
陳阿嬤製作的手工魚丸很受歡迎。記者徐白櫻／攝影
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陳阿嬤製作手工魚丸、花枝丸出售已經超過一甲子歲月，希望外界用購買來取代捐款。記者...
陳阿嬤製作手工魚丸、花枝丸出售已經超過一甲子歲月，希望外界用購買來取代捐款。記者徐白櫻／攝影
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陳家製作手工魚丸出售，消息傳開後，很多善心人士趕來茄萣購買，鄰居也來幫忙出貨。記...
陳家製作手工魚丸出售，消息傳開後，很多善心人士趕來茄萣購買，鄰居也來幫忙出貨。記者徐白櫻／攝影
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車禍打工
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