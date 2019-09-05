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高雄捷運黃線 將舉行說明會及公聽會

2019-09-05 15:43聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄捷運黃線可行性研究報告書今年5月經行政院核定，6月啟動綜合規劃作業，目前在綜合規畫階段，高雄市捷運局依相關法令規定，將召開3場地方說明會及1場公聽會，蒐集沿線居民在地需求與民意，邀市民踴躍參加。

捷運局表示，高雄捷運黃線屬前瞻基礎建設的軌道建設計畫，今年5月24日已獲行政院核定可行性研究報告書，核定計畫總經費1440.79億元，包括中央補助及地方負擔。6月啟動綜合規劃作業，依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，將召開3場地方說明會及1場公聽會。

高雄捷運黃線說明會、公聽會，時間、地點如下：

1.鳥松區說明會，108年9月5日19:00~21:00，鳥松區公所。

2.鳳山區說明會，108年9月11日19:00~21:00，高雄市議會簡報室。

3.三民區說明會，108年9月18日19:00~21:00，三民公園老人活動中心。

4.黃線綜合規劃公聽會，108年9月21日14:00，苓雅區公所11樓大禮堂。

捷運局表示，捷運黃線為接續捷運紅、橘線後第3條地下捷運系統，與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達 19 處。

捷運局說，黃線路線可連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖地區，以及三民、鳳山、鳥松、新興、苓雅及前鎮等行政區，6區人口共約116萬人，可提供都會核心區間的便捷密集大眾運輸服務，提昇整體軌道運輸效益。

高雄捷運黃線計畫路線圖。圖／高雄市捷運局提供
高雄捷運黃線計畫路線圖。圖／高雄市捷運局提供
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