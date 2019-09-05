高市啟動「建蔽率」專案檢討 將提升小基地建築面積

2019-09-05 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市透天厝多，隨著時間逐漸老舊，甚至破敗凋零，影響城市景觀及住戶居住空間品質。為鼓勵此類老屋改建翻新，高雄市都發局表示，目前已啟動「建蔽率」專案通盤檢討，希望放寬建地可建築面積，及增加建築設計的彈性，以鼓勵私有老舊建築物改建翻新，改善居住品質與城市景觀。

高雄市都發局長林裕益表示，相較於北部都會區，以公寓大廈為主的城市建築，根據統計高雄有近80%是「透天厝」，占最大宗。影響透天厝能蓋多大面積的關鍵在於「建蔽率」。

都發局表示，縣市合併前，原高雄市都市計畫住宅區的建蔽率，日據時期為55％，直至實施建築管理時期提高為60％；1993年以後，又因配合全面實施容積率，將住宅區依臨路寬度，再細分為「住一」到「住五」，並將「建蔽率」區分為40%、50％及60%三級。

林裕益強調，由於不同時空的建管法規變異，導致早期老舊建築，屋主如想要改建或重建，往往使基地可以建築的面積，反而減少，因而大大影響城市舊聚落屋主改建翻新老屋的意願。

林裕益說，為落實市長韓國瑜打造友善投資城市，及加速改善建築居住品質與城市景觀之指示，都發局首先針對不合時宜的法規，全面進行檢討。

都發局都市規劃科長唐一凡說，經由彙整27萬餘筆建照及使照，歸納出「小基地面積在90平方公尺以下」者，屬於「住一」且建蔽率為40%；「住二」至「住四」且建蔽率為50％。經分析研究結果，將建蔽率提高至60％，就可以滿足基本居住需求，並能兼顧周邊環境品質。預估未來建蔽率提升之後，原高雄市都市計畫住宅區內（住四以下），估計約有73%小基地，均能適用受惠。

唐一凡說，市府已經在「都市計畫法高雄市施行細則」、「高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法」等法規，將電梯、高雄厝設施等納入免計建蔽率，未來小基地建蔽率放寬至60％後，再搭配上述免計建蔽率項目及騎樓的優惠免計，估計其實際可建築面積可能超過80％，將有利提升老舊透天厝屋主改建翻新的意願。