屏縣表揚績優鄰里長 他服務逾50年已坐輪椅仍熱情不減

2019-09-05 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣政府今天表揚108年特優村里長、績優民政人員及資深績優鄰長，共68人接受縣長潘孟安表揚。潘孟安表示，這群村、里、鄰長皆是受民眾認同而選出，也不負眾望，藉由濃厚的愛心與熱忱，在地方上不分日夜、為民服務，不僅照顧村民，造福鄉里讓長輩感受社會溫暖，更成為縣府與民眾溝通的重要橋梁，形成社會穩定及和諧的力量。

本次接受特優村里長表揚有28名、績優民政人員表揚有27名及資深績優鄰長有13名，共計68名。其中，南州鄉溪北村的鄰長林得誠，從21歲退伍後就接續父親的鄰長一職為民服務，至今已長達56年，為現場受表揚的鄰長中最年輕的一位。

而里港鄉三廍村的鄰長楊善道，服務年資51年雖已79歲高齡，且因脊椎開刀行動不便，但仍不減為民服務的熱誠，為村內大小事竭盡心力，成為了鄉親間的公道伯。楊善道說，從事這份工作最大的動力，就是協助民眾解決問題、紛爭後所帶來的成就感，期許未來也能繼續為鄉親們付出。