屏縣表揚績優鄰里長 他服務逾50年已坐輪椅仍熱情不減
屏東縣政府今天表揚108年特優村里長、績優民政人員及資深績優鄰長，共68人接受縣長潘孟安表揚。潘孟安表示，這群村、里、鄰長皆是受民眾認同而選出，也不負眾望，藉由濃厚的愛心與熱忱，在地方上不分日夜、為民服務，不僅照顧村民，造福鄉里讓長輩感受社會溫暖，更成為縣府與民眾溝通的重要橋梁，形成社會穩定及和諧的力量。
本次接受特優村里長表揚有28名、績優民政人員表揚有27名及資深績優鄰長有13名，共計68名。其中，南州鄉溪北村的鄰長林得誠，從21歲退伍後就接續父親的鄰長一職為民服務，至今已長達56年，為現場受表揚的鄰長中最年輕的一位。
而里港鄉三廍村的鄰長楊善道，服務年資51年雖已79歲高齡，且因脊椎開刀行動不便，但仍不減為民服務的熱誠，為村內大小事竭盡心力，成為了鄉親間的公道伯。楊善道說，從事這份工作最大的動力，就是協助民眾解決問題、紛爭後所帶來的成就感，期許未來也能繼續為鄉親們付出。
另外，潮州鎮富春里施妙瑛里長、恆春鎮南灣里葉啟俊里長、萬丹鄉崙頂村張福僑村長、長治鄉繁昌村陳貴松村長、麟洛鄉麟趾村黃勝雄村長、高樹鄉廣興村吳貴廷村長、鹽埔鄉新圍村吳安朝村長、泰武鄉武潭村劉安生村長、萬丹鄉公所黃淑鈴課員、萬巒鄉公所楊雅雯課員、新園鄉公所吳其峰村幹事、佳冬鄉公所鍾溫雅課員、霧臺鄉公所高稚函課長、泰武鄉公所陳至昕辦事員、屏東縣政府民政處同仁白香蘭科員，共15名更是榮獲內政部的肯定，代表本縣出席108年特優村里長、績優民政人員暨資深績優鄰長表揚大會之頒獎。
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