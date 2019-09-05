為旅遊手冊印太美道歉！屏東縣府加碼300份供索取

2019-09-05 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣政府近期出版一套6本的旅遊手冊，因為文青感十足，陸續被多間知名店家分享上臉書，縣府因而湧入大量民眾的詢問電話，紛紛「敲碗」想知道該如何索取，不過因製作成本較高，縣府僅配送到縣內外營業店家或民宿，並沒有對外販售，傳播暨國際事務處昨晚（4日）也在臉書發出「道歉公告」，並緊急再發出300套，開放店家索取。

6本觀光手冊依主題以不同顏色區分，封面上在繪製手繪感插圖，精美呈現顛覆民眾對官方印製旅遊手冊的印象。而旅遊手冊內容不僅介紹特色店家，也有介紹屏東產業現況，及店家分佈地圖。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，以往旅遊手冊以摺頁方式呈現居多，這回縣府特別挑選「山」、「海」、「米食」、「甜點」、「閱讀」、「咖啡」等6個主題裝訂成書，拿起來更有質感，讓人更想翻閱，書中訊息也更為充分，其中「山」與「海」還特別收錄爬山和衝浪資訊，知識量相當高頗高。

而一套6本的旅游手冊，總共發行1200套，但因為製作成本高，沒有辦法供應個人索取，但在屏東很多店家民宿，都可以翻閱得到。另外，在外縣市總共配送給3百多間文青、網紅店家，供民眾閱覽。