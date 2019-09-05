高雄市議會將開議 藍聚焦韓政績綠盯預算執行

2019-09-05 12:55 中央社 高雄5日電



高雄市議會定期大會25日登場，由於市長韓國瑜還是國民黨總統提名人，藍綠攻防勢必延伸到議事廳，市議員兼任國民黨副發言人邱于軒盼聚焦韓政績，綠營要盯預算及政見兌現。

高雄市議會第3屆第2次定期大會25日開幕，市議會黨團已展開攻防策略的沙盤演練，民進黨團總召韓賜村今天告訴中央社記者，市府送審明年度預算是韓國瑜首次自編，如何籌編預算及執行比率是焦點之一，再者，韓既是國民黨總統提名人，在繁忙的選務下，如何做好市政，民進黨黨團一定會強力監督。

民進黨高市議員邱俊憲指出，從預算書可以檢視韓對市長選舉政見執行情形，尤其財源籌措方式等；他還說市政是責任制，質疑韓國瑜用「打卡制」，中午、晚上忙選舉，無心市政。

近來韓國瑜頻失言讓市議會國民黨團為之憂心，市議員兼中國國民黨副發言人的邱于軒說，應該統整發言管道，讓韓國瑜精準的談大議題，其它問題交發言人代答即可，以免媒體鞭刑式的檢視。

有關定期大會的攻防策略，邱于軒主張韓國瑜及局處都要清楚的透過施政及業務報告交代施政成績及建設成果，具體化數據及資料。她說，國民黨黨團會協助宣導政績。

有關韓國瑜宣示「平日拚市政，假日跑選舉」的模式，網路社群批評韓一再打破，8月起常利用中午與國政顧問團開直播，批評韓還大言不慚說是利用午休時間、下班時間，但卻已悖離宣示原則，再者利用區政「請益開講」活動宮廟參拜，民眾高喊「凍蒜」，完全是選舉活動。

市府民政局長曹桓榮回應，韓國瑜聆聽基層心聲是職責，市府安排在議會開議前各走訪原縣、市4個行政區，聽取基層建言，至於民眾熱情為韓加油喊當選，並非市府動員。