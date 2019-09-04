屏東歲入決算破400億大關 罰款金額亦創5年新高

2019-09-04 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣107年度歲入決算首次突破400億大關，在歲入歲出餘絀數達15億2300萬元，全台僅次於新竹縣、南投縣，為扣除六都縣市排名第3名。另外，屏東縣已連續5年歲入歲出有賸逾，累計超過66億為全台第一。屏縣府主計處長郭丁參表示，預算規模增長，縣府照護縣民的能量也能提升，債務比也透過「開源節流」更加穩健，屏東財政已擺脫過去曾被批評為「葉克膜等級」的包袱。

屏東縣財政曾在103年被商業周刊評為「葉克膜等級」岌岌可危，並被行政院要求訂定債務改善計畫及時程表。郭丁參表示，債務支出由103年度3億元，到107年度1億1526萬餘元，已減少61.58%，債務比例從原本警戒皆近45%現在已經降到36%，有明顯改善。而107年歲入決算之所以能突破400億元，主要在中央補助款項大增以及稅收增加，預期明年歲入決算仍可突破400億。

主計處表示，屏東縣審計室近日完成107年度總決算審核報告，在歲入、歲出均有大規模的成長。就歲入來源以稅課收入139億6932萬餘元、補助及協助收入241億9760萬餘元占最大宗，比例分別為34.41%及59.61%。歲出以教育科學文化支出118億4196萬餘元、經濟發展支出84億9814萬餘元、一般政務支出74億6131萬餘元、社會福利支出52億1555萬餘元分居1至4名。