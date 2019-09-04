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吸引觀光回頭客 高市結合業界豐富元素

2019-09-04 18:28中央社 高雄4日電

高雄市長韓國瑜今天說，要以觀光客的角度思考，並結合業界豐富觀光元素，吸引觀光回頭客。他也呼籲業者要嚴守品質，讓觀光產業蓬勃發展。

「2019幸福久久 最愛幸福在新興」將於7日展開，韓國瑜參加下午的記者會為活動揭開序幕，但致詞與頒獎後即從舞台後方快步離去，讓準備提問「近來民調下滑」等問題的媒體來不及提問。

韓國瑜表示，愛情具有很大的魔力，可以將抽象精神轉化為物質層面，帶來商業活動，高雄大力推展愛情產業鏈不是只有愛情摩天輪，而是將愛情元素放入，從觀光客的角度發展觀光資源，吸引遊客前來高雄。

韓國瑜說，人與人之間的親情、愛情與友情，沒有人可抵擋，高雄有全台灣唯一用愛情命名的愛河，而新興區內有銀樓、喜餅店、飯店民宿、婚紗攝影等，可滿足愛情產業相關需求。

婚紗攝影業者認為，高雄的銀樓專業街規畫的相當完善，例如鹽埕區的銀樓業者十分緊密聚集形成產業聚落，讓本地或外來客一想到要買結婚等喜慶金飾，自然就會想到去鹽埕；但喜餅、婚紗攝影等業者不然，業者聚集較鬆散，較難有產業聚落的吸客效應。

這項活動規畫串聯新興區的婚紗業、喜餅業及特色商圈等，於7日第一場活動「金婚囍SHOW」將邀請36對結婚50週年的銀髮夫妻，分享每對佳偶的愛情故事，以及夫妻相守之道，讓長輩有機會再次穿上西裝與婚紗，重溫婚禮的浪漫。

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