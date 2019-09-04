獲選經典小鎮漫遊 入住金門烈嶼送好禮

2019-09-04 18:23 中央社 金門縣4日電



金門縣烈嶼鄉公所今天表示，2019台灣小鎮漫遊年-經典小鎮烈嶼鄉住宿活動登場，遊客入住烈嶼鄉一晚就可獲得限量金門高粱酒1瓶，加住第二晚再贈限量禮品1分。

烈嶼鄉又稱「小金門」，位於金門本島西南西方，居於金、廈之間，與大金門靠渡輪接駁，也因此烈嶼至今仍保存多數既有的原始生活風貌和及自然景觀。

烈嶼鄉有豐富的戰地史蹟，如八二三紀念碑、湖井頭戰史館、八達樓子、將軍堡；更有蜿蜒的濱海大道、白色晶瑩沙灘與嶙峋壯闊海岸。主要特產有香酥芋頭、竹葉貢糖。

烈嶼鄉公所表示，去年交通部觀光局推動2019台灣小鎮漫遊年-經典小鎮，經民眾票選有30個鄉鎮獲選，烈嶼鄉是其中之一。鄉長洪若珊表示，為了慶祝獲選經典小鎮，並加強行銷烈嶼旅遊，特別舉辦「烈嶼鄉好康送」活動。

經典小鎮烈嶼鄉住宿活動1日登場。鄉公所表示，11月30日以前，非金門籍遊客檢附機票或船票和身分證明文件；外籍人士憑護照或入境證，並提供合法民宿的住宿證明，到烈嶼鄉任何2處景點拍照並打卡上傳，可獲得限量禮物。

打卡地點包括勇士堡、沙溪堡、麒麟山、貓公石遊憩區、后麟射擊館、文化館、雙口濱海公園、L18、秀才厝、上林濱海區、習山湖等。鄉公所表示，以上3個條件及證明文件都必符合才可兌換。

鄉公所表示，限量高粱酒酒盒畫有烈嶼鄉地圖，別具特色；限量禮品有帽子、T恤、悠遊卡和隨身碟。高粱酒限18歲以上，6到18歲的未成年者可擇一領取限量禮品。兌換地點在后麟射擊館、文化館和烈嶼鄉公所。每人限領1次，兌換完為止。活動訊息或兌換方式可參閱鄉公所粉絲團或烈嶼鄉公所網站。