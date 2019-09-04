全國首座花枝丸觀光工廠開幕 宏裕行把小吃端上國際

2019-09-04 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



全國首座以花枝丸為主題的觀光工廠「宏裕行花枝丸館」今日開幕，為前鎮漁港添增觀光亮點，高雄市長韓國瑜對創辦人林錫宏夫妻把庶民小吃端上國際舞台的創業歷程，感動萬分，他說「東西人人會賣，巧妙各有不同」，宏裕行是有志者事竟成的寫照，他祝福這家觀光工廠未來鴻圖大展。

「宏裕行花枝丸館」占地逾千坪，1樓觀光門市陳列來自澎湖的新鮮漁獲、冷凍食品及各式伴手禮，更設有「高雄海味」產品專區。「深海堡堡」美食餐廳販售各種海鮮排漢堡，還有小卷麵線、海鮮干貝醬麵線等澎湖道地美味。親子手作DIY教室，大人小孩可動手製作花枝丸，3樓則是生產線兼產業知識區及多媒體VR互動遊戲區，花枝丸製程完全透明化。

海洋局表示，宏裕行靠著真材實料及半開放式製程打響招牌，98年先在前鎮建造食品廠，獲HACCP和ISO22000的國際食品認證，如今設立全台第一間花枝丸觀光工廠，吃、喝、玩、樂俱全，更可一覽花枝丸從原料到成品的全自動化製程。

宏裕行花枝丸館在細雨中開幕，現場賀客盈門，前教育部長曾志朗也現身祝賀。漁業署副署長林國平表示，觀光工廠誕生後，將為鄰近的前鎮漁港增色。高雄市長韓國瑜實地參訪「宏裕行」花枝丸製程，並現場品嘗美味，豎拇指讚不絕口 。