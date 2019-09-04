墾丁大灣轉運站大轉折 屏縣府放手移址他處

2019-09-04 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣政府規畫在墾丁大灣設置轉運站，墾管處召開「預先環境影響評估」審查會，在多數審查委員反對下，縣府決定不再補提計畫，站址將由大灣移至大灣加油站旁公有停車場。記者潘欣中／攝影 分享 facebook 屏東縣政府規畫在墾丁大灣設置轉運站出現重大轉折，該案因在地方引發「客運集中墾丁入口更塞車」、「破壞綠地蓋車站」反對聲浪，墾管處召開「預先環境影響評估」審查會，委員對轉運站設在大灣、交通流量需求等興建必要性也有意見；在多數審查委員反對下，縣府決定不再補提計畫，站址將由大灣移至大灣加油站旁公有停車場，將重擬開發計畫。

為提升公共運輸市占率、改善私家車過度使用造成墾丁地區的交通壅塞，縣府104年啟動墾丁轉運站規畫設計案，邀相關單位和學者研討後，擇定墾丁路及大灣路口的旅服用地為最佳方案，墾管處確認作轉運使用符合規定，站體以既有建物整修使用，儘可能保留牌樓至海岸的景觀軸線，並向交通部爭取4500萬元經費。

縣府106年宣布墾丁大灣設置轉運站後，引發居民擔心破壞當地美麗海景和綠地，甚至在墾丁牌樓前方造成大塞車，要求換到他處；儘管縣府不斷說明除遮棚外，不會增加樓地板面積，發包前尚需經水土保持法層層把關，力求將開發衝擊降至最低，仍不被接受。

墾管處表示，墾丁大灣轉運站開發計畫已召開2次「預評」審查會，多位委員對轉運站選址、交通流量需求等興建必要性有意見，已要求送審單位再補提計畫，未見縣府有補提動作；墾管處內部會議也討論過轉運站替代地點，提供多個地點給縣府參考。