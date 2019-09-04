親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林鄭月娥晚間6點發電視公告 將宣布撤反送中修例

黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

墾丁大灣轉運站大轉折 屏縣府放手移址他處

2019-09-04 16:43聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣政府規畫在墾丁大灣設置轉運站，墾管處召開「預先環境影響評估」審查會，在多數...
屏東縣政府規畫在墾丁大灣設置轉運站，墾管處召開「預先環境影響評估」審查會，在多數審查委員反對下，縣府決定不再補提計畫，站址將由大灣移至大灣加油站旁公有停車場。記者潘欣中／攝影
分享
屏東縣政府規畫在墾丁大灣設置轉運站出現重大轉折，該案因在地方引發「客運集中墾丁入口更塞車」、「破壞綠地蓋車站」反對聲浪，墾管處召開「預先環境影響評估」審查會，委員對轉運站設在大灣、交通流量需求等興建必要性也有意見；在多數審查委員反對下，縣府決定不再補提計畫，站址將由大灣移至大灣加油站旁公有停車場，將重擬開發計畫。

為提升公共運輸市占率、改善私家車過度使用造成墾丁地區的交通壅塞，縣府104年啟動墾丁轉運站規畫設計案，邀相關單位和學者研討後，擇定墾丁路及大灣路口的旅服用地為最佳方案，墾管處確認作轉運使用符合規定，站體以既有建物整修使用，儘可能保留牌樓至海岸的景觀軸線，並向交通部爭取4500萬元經費。

縣府106年宣布墾丁大灣設置轉運站後，引發居民擔心破壞當地美麗海景和綠地，甚至在墾丁牌樓前方造成大塞車，要求換到他處；儘管縣府不斷說明除遮棚外，不會增加樓地板面積，發包前尚需經水土保持法層層把關，力求將開發衝擊降至最低，仍不被接受。

墾管處表示，墾丁大灣轉運站開發計畫已召開2次「預評」審查會，多位委員對轉運站選址、交通流量需求等興建必要性有意見，已要求送審單位再補提計畫，未見縣府有補提動作；墾管處內部會議也討論過轉運站替代地點，提供多個地點給縣府參考。

縣府交通旅遊處長黃國維說，尊重「預評」委員和地方人士的意見，轉運站預定地將由大灣改至大灣加油站旁公有停車場，會重提開發計畫，時程因此會再延後，但向交通部爭取的經費不會取消；無論從道路交通、公共運輸、環境保護等面向來看，墾丁建置轉運站有其公益性和必要性。

屏東縣政府規畫在墾丁大灣設置轉運站，引發居民擔心破壞當地美麗海景和大片綠地，墾管...
屏東縣政府規畫在墾丁大灣設置轉運站，引發居民擔心破壞當地美麗海景和大片綠地，墾管處召開「預先環境影響評估」審查會，在多數審查委員反對下，縣府決定移址。記者潘欣中／攝影
分享

墾丁墾管處屏東縣政府
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

全國首座花枝丸觀光工廠開幕 宏裕行把小吃端上國際

2019-09-04 17:15

鳳山肉品加工廠遭踢爆血水汗水汙染家禽 衛生局命改善

2019-09-04 14:31

到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53

高雄海味漁鄉 6檔海洋慶典接力出擊

2019-09-03 23:12

高雄鳳山溪 擬列水汙染管制區

2019-09-03 23:12

韓國瑜主祭秋祭國殤 緬懷烈士

2019-09-03 23:09

豪雨接連颱風農損 高市爭取現金救助即日申報

2019-09-03 19:50

高市偏鄉外師鐘點費籌措困難 大愛國際傑人會送愛六龜

2019-09-03 19:46

中秋過後 高雄「正港」海味輪番登場

2019-09-03 19:11

88風災蹂躪屏東林邊 續編鄉志：歷史和「水」緊緊糾纏

2019-09-03 18:38

大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30

防範鳳山溪汙水處理廠遭汙染 環保水利布建聯防機制

2019-09-03 17:49

擅改高雄氣爆善款運用上限？ 李瑞倉：符法制作業通例

2019-09-03 16:16

大八飯店停業 消保會籲業者趕快出面解決退費問題

2019-09-03 11:49

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

捷運聯開宅轉租牟利？ 高嘉瑜爆：有人租28戶當二房東

2019-09-04 14:23

善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療

2019-09-04 15:29

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30

基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸

2019-09-03 21:19

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

影／台東焚化廠確定啟用 議會今表決通過相關預算案

2019-09-04 11:10

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30

九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38

影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

中興新村最美建築 新生報舊址月底修復開幕

2019-09-03 23:41

到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53

又封了！彰化大埔截水溝堤岸道路就等拓寬改善

2019-09-04 16:13

南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎

2019-09-03 19:26

影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題

2019-09-03 19:21

影／侯友宜怨中央偏心 林右昌：基隆輕軌和民汐線不衝突

2019-09-04 16:59

午后驟雨 台中大里樹王百姓公廟淹水

2019-09-04 16:31

租金補貼申請踴躍 房東怕課稅要漲租

2019-09-03 23:47

台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援

2019-09-03 19:29

新北都更又一件 板橋府中段危老公寓今動工拆除

2019-09-04 13:17

桃園地景藝術節周五開幕 交管資訊看過來

2019-09-04 12:21

桃園海砂屋社區110戶 房屋稅48萬退稅今後免繳

2019-09-03 18:11

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45

周刊爆市府不滿大巨蛋都審結果 黃景茂尷尬否認

2019-09-04 14:29

中秋過後 高雄「正港」海味輪番登場

2019-09-03 19:11

走訪馬祖創生計畫 國發會：一本初衷照顧離島

2019-09-03 20:05

墾丁大灣轉運站大轉折 屏縣府放手移址他處

2019-09-04 16:43

新北林口設24小時科技執法 違規大貨車降50％

2019-09-04 12:06

新北市長官邸閒置多年 侯友宜：結合周邊都更活化使用

2019-09-04 15:35

前立委陳淑慧 任嘉市副市長

2019-09-03 23:36

影／台東議會審焚化廠預算 環團與民眾場外角力

2019-09-04 15:37

公車停靠站科技執法違停減30% 桃園交通局：再加10處

2019-09-04 11:07

新北汐止交通壅塞 侯友宜要求加速推動紓解方案

2019-09-04 12:04

桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02

地景藝術節光雕展搶先看！ 設計師解密主角是「牠」

2019-09-04 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top