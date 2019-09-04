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風能訓練中心台中港揭牌 推動離岸風電地方受惠

2019-09-04 14:16中央社 台中4日電

台灣風能訓練公司在台中港設置的「風能訓練中心」今天舉辦揭牌典禮。交通部長林佳龍說，離岸風電如果發展，地方政府是最大的受益者，不只提供工作機會，也能引入投資。

台灣風能訓練公司由台灣港務、台灣電力、台英風電、中國鋼鐵、台灣國際造船、上緯新能源等6家公司合資成立。風能訓練中心打造21米高度、寬8米的訓練塔架，及深水訓練池、跳台等術科設備，可模擬風場各式真實環境，引進國際風能組織（GWO）標準課程，提供風電產業人才在地訓練。

風能訓練中心今天舉辦揭牌典禮，交通部長林佳龍、英國在台辦事處代表唐凱琳、台灣港務公司董事長吳宗榮，及離岸風電產業界代表都出席見證，並參觀中心內的訓練設施。

林佳龍表示，離岸風電是在前瞻基礎建設中的國家政策，交通部也提出離岸風電產業的發展方案，未來風電產業將創造2萬個就業需求，風訓公司一年的訓練能量可完成近千名人才培訓，台中港本身就是一個商港，整個周邊產業關聯性也非常完備。

林佳龍指出，風訓公司可說是一個跨國的台灣隊，未來可以在離岸風電上打世界盃，不只是對台灣的能源未來轉型很重要，尤其解決空污問題，可說一舉數得。

他強調，離岸風電如果發展，地方政府是最大的受益者，不只提供工作機會，也能引入投資，期待地方政府以更高的行政效率發揮夥伴關係，能夠一起來建設。

林佳龍空污
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