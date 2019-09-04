9月玩墾丁 賞鷹採菇追逐梅花鹿

2019-09-04 13:51 中央社 屏東縣4日電



進入秋天，墾丁開啟候鳥的季節，9月除了赤腹鷹將過境外，墾丁國家公園管理處21日及22日分別舉辦欖仁溪充電新玩法，首度將採雨來菇納入遊程；22日將舉辦「逐鹿墾丁」活動。

9月墾丁進入猛禽過境季節，墾丁鳥類達人蔡乙榮表示，在東北角、南投都有鳥友發現赤腹鷹，1日及2日他在墾丁各分別觀察到一隻赤腹鷹，受到這幾天颱風下雨的影響，赤腹鷹停留在台灣各地，將在氣候好轉後聚集墾丁南飛東南亞。

觀賞赤腹鷹可在清晨到社頂公園凌霄亭觀賞鷹群在天空盤旋南飛的壯觀畫面；10月是灰面鵟鷹過境期，觀賞灰面鵟鷹則在傍晚時分，在滿州鄉里德橋賞鷹群螺旋下降森林棲息的落鷹畫面。

除了賞鷹季節已來到，墾管處在21日舉辦「採菇慢活，欖仁充電新玩法」，位於滿州鄉里德村的欖仁溪，溪石堆疊、動植物資源豐富，墾管處過去列為保護區，被視為「私房秘境」，近2年開放，納入里德社區生態旅遊景點。

里德社區將環境教育融入欖仁溪遊程，今年獲得環保署社區組環境教育設施場所認證，21日的活動首度將採雨來菇納入遊程。

墾管處解說教育課長馬協群表示，雨來菇是恆春半島特有的菇類，只有在下雨後才長出來，在地民眾必須搶在黃金時刻採菇，被稱為「情人的眼淚」，因為欖仁溪的溪水豐沛乾淨，近幾年在欖仁溪畔有不少人以人工種植雨來菇，21日的遊程將帶遊客到人工種植場體驗採菇及洗菇。

馬協群說，恆春半島民眾多將雨來菇用來炒蛋或包水餃，脆感十足，21日活動所採的菇將現場料理，讓遊客品嚐在地美味。

22日「逐鹿墾丁」環境教育活動引領民眾認識台灣梅花鹿的前世與今生，並有梅花鹿皮雕DIY活動，讓參與民眾可自製並帶回別具意義的旅行紀念品。

墾管處表示，300、400年前的福爾摩沙之島，平原及山麓地帶處處可見台灣梅花鹿悠遊飛奔，墾管處自民國73年開始執行台灣梅花鹿復育計畫，歷經30多年復育工作，推估至今野外自然繁衍的台灣梅花鹿在墾丁國家公園可能達1500隻以上，也成為遊客爭相尋蹤的焦點。

21日、22日的活動分別限30人，墾管處表示，有意參加民眾請上墾管處官網報名。