讀者投書問：開發港區綠營市長可以 為何韓國瑜不行？

2019-09-04 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市政府規畫愛情摩天輪的地點，有3處在高雄港區，引起各方注意和討論，綠營批高雄市長韓國瑜團隊用地取得有問題，但一位自稱從事服務業的沈姓高雄人今天投書聯合報民意論壇，提出不同看法，指過去十幾年來無論中央或地方，不分藍綠大家都想開發經營，但同樣的基地，只因換了韓國瑜當市長，即被綠營批是「詐騙」，昨是今非，誰才是卡住高雄發展的攔路虎？

這名沈姓高雄市人表示，2006年，現任行政院副院長陳其邁、華膳空廚董事長葉菊蘭代理高雄市長期間，就提出了「高雄港區1—22號碼頭水岸改造策略規畫」；總統府祕書長陳菊入主高雄市政府之後，倡議海洋首都、亞洲新灣區，也都跟高雄港區未來發展密不可分。前總統馬英九當選總統之後，交通部高雄港務局2011年規畫了「高雄港舊港區再發展整體發展規畫」；現任總統蔡英文時期，港務公司2017年間舉辦了「高雄港第三船渠大港橋、遊艇碼頭國際招商發表會」，在市港平台簡報也中即把摩天輪放進港區模擬動畫中。

沈姓高雄人說，不分藍綠，無論中央或地方政府，沒有人反對在高雄舊港區碼頭或愛河口興建摩天輪、遊樂園的計畫構想；陳其邁、葉菊蘭代理市長時，可以，當時總統是陳水扁，行政院長是蘇貞昌，副院長是蔡英文；陳菊時也可以，雖然，總統換成是國民黨的馬英九，行政院長是吳敦義，「到了韓國瑜呢，不好意思，不可以。」

沈姓高雄人表示，陳菊主政高雄市時，市府團隊和港務公司在2017年3月合資成立「高雄港區土地開發公司（土開公司）」，就是要開發高雄舊港區，當時邀集六家國營企業地主簽約組成「亞洲新灣區聯盟」，透過媒體宣告「港市合作」，10年內攜手開發高雄舊港區135公頃土地，創造5萬個工作機會、上千億產值。當時有誰批陳菊詐騙、說大話？韓國瑜提出愛情摩天輪投資案，經實地勘查並進行土地、法令、財務等綜合評估後，建議的開發基地中，高雄3處碼頭空地，和交通部推動高雄舊港區轉型、打造親水遊憩商業區的開發願景相符，選定的區位是「特定文化休閒專用區」及「特定商業專用區」，符合土地分區使用管制規定。