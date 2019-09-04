到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



位於墾丁國家公園邊陲地的屏東縣滿州郷里德村欖仁溪，因林木蒼鬱、溪石堆疊的原始自然景觀，加上動植物資源豐富，過去人跡罕至，被譽為「私房秘境」，里德社區發展協會將它納入生態旅遊景點後，成為新興景點，墾管處為增加遊程多樣性，最近再導入有「情人的眼淚」之稱的雨來菇採體驗行程，21日安排「採菇慢活『欖仁』充電新玩法」首發活動。

里德村屏東滿州鄉土地最大、人口最少的村落，當地除了是每年9、10月是老鷹過境的知名賞鷹景點，水質清澈的欖仁溪也是重要的生態旅遊資源，社區不僅每天派員巡守及監測溪流生態，同時透過生態旅遊導覽解說方式，帶遊客進入林相原始的欖仁溪流域，溯溪深入瀑布區，瀑布分內外兩層，隱蔽在峽谷峭壁中，峽谷有如鬼斧神工，加上林木蒼鬱，營造出神祕寂靜的氛圍。

墾管處說，過去當地居民有電魚、捕溪蝦習性，里德社區組生態環境保護巡守隊，以監測巡守方式保護自然生態，沒想到在生態旅遊爆紅後，自行前往的遊客愈來愈多，溪邊烤肉、捕魚、撈蝦、摘折花木等亂象橫生，還有水族業者來撈捕淡水溪蝦；5年前透過滿州鄉公所向縣府申請「封溪護魚」獲准，全面禁止採捕水產動物，違者可罰3至15萬元，亂象稍遏。