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到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53聯合報 記者潘欣中╱即時報導

位於墾丁國家公園邊陲地的屏東縣滿州郷里德村欖仁溪，因林木蒼鬱、溪石堆疊的原始自然景觀，加上動植物資源豐富，過去人跡罕至，被譽為「私房秘境」，里德社區發展協會將它納入生態旅遊景點後，成為新興景點，墾管處為增加遊程多樣性，最近再導入有「情人的眼淚」之稱的雨來菇採體驗行程，21日安排「採菇慢活『欖仁』充電新玩法」首發活動。

里德村屏東滿州鄉土地最大、人口最少的村落，當地除了是每年9、10月是老鷹過境的知名賞鷹景點，水質清澈的欖仁溪也是重要的生態旅遊資源，社區不僅每天派員巡守及監測溪流生態，同時透過生態旅遊導覽解說方式，帶遊客進入林相原始的欖仁溪流域，溯溪深入瀑布區，瀑布分內外兩層，隱蔽在峽谷峭壁中，峽谷有如鬼斧神工，加上林木蒼鬱，營造出神祕寂靜的氛圍。

墾管處說，過去當地居民有電魚、捕溪蝦習性，里德社區組生態環境保護巡守隊，以監測巡守方式保護自然生態，沒想到在生態旅遊爆紅後，自行前往的遊客愈來愈多，溪邊烤肉、捕魚、撈蝦、摘折花木等亂象橫生，還有水族業者來撈捕淡水溪蝦；5年前透過滿州鄉公所向縣府申請「封溪護魚」獲准，全面禁止採捕水產動物，違者可罰3至15萬元，亂象稍遏。

「到欖仁溪當一下忘卻煩憂的『懶人』！」墾管處解說教育課長馬協群說，有人形容欖仁溪瀑布是個會讓人忘了憂愁、會心一笑充滿能量的地方，為豐富遊程，21日辦慢活充電新玩法首發活動，導入雨來菇採菇、洗菇體驗行程，它是恆春半島居民餐桌的隱藏菜單，這個罕見食材有著美麗別稱─情人或上帝的眼淚，是具環保及健康概念的食材，是雨後在山林間會冒出來的一種藍藻類菌菇，當地人視為日常食材。

屏東縣滿州郷里德村欖仁溪過去人跡罕至，因林木蒼鬱、溪石堆疊的原始自然景觀，被譽為...
屏東縣滿州郷里德村欖仁溪過去人跡罕至，因林木蒼鬱、溪石堆疊的原始自然景觀，被譽為「私房秘境」，里德社區發展協會將它納入生態旅遊景點後，成為新興景點，圖／里德社區提供
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生態旅遊墾管處屏東縣

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