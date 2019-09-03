豪雨接連颱風農損 高市爭取現金救助即日申報

2019-09-03 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



受到連續降雨接連颱風造成高雄農損，市府經過連日確認災損，爭取阿蓮區扁蒲及地瓜葉、桃源區四季豆、芋及咖啡、那瑪夏區薑、旗山區芝麻、梓官區蔥等5個行政區9個品項現金救助，今日即起至12日受理申請。

高雄市農業局連日邀集改良場、農糧署等單位啟動勘災小組，確認各項作物災損，除已爭取的木瓜及香瓜、南瓜、食用番茄、茄子、甘藍、龍鬚菜及不結球白菜等13項作物，經確認損害程度達百分之20的農產物品項還有跨及5區、9個品項。

農業局表示，新增的現金救助品項，包括阿蓮區扁蒲及地瓜葉、桃源區四季豆、芋及咖啡、那瑪夏區薑、旗山區芝麻及水平棚架網室（塑膠網布）、梓官區蔥等。另番石榴、檸檬等果樹，目前鑑定尚未達法定標準，農業局及區公所會持續觀察。

另為協助農民復耕，農業局也持續辦理肥料補貼，可向所屬農會或合作社提出申請，使用國產微生物肥料依購買憑證所列金額補助2分之1，每公頃最高補助5000元；農田地力改良肥料資材依購買憑證所列金額補助3分之1，每公頃最高補助3000元；國產有機質肥料每公斤2元，每公頃最高補助6公噸。