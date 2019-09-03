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豪雨接連颱風農損 高市爭取現金救助即日申報

2019-09-03 19:50聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

受到連續降雨接連颱風造成高雄農損，市府經過連日確認災損，爭取阿蓮區扁蒲及地瓜葉、桃源區四季豆、芋及咖啡、那瑪夏區薑、旗山區芝麻、梓官區蔥等5個行政區9個品項現金救助，今日即起至12日受理申請。

高雄市農業局連日邀集改良場、農糧署等單位啟動勘災小組，確認各項作物災損，除已爭取的木瓜及香瓜、南瓜、食用番茄、茄子、甘藍、龍鬚菜及不結球白菜等13項作物，經確認損害程度達百分之20的農產物品項還有跨及5區、9個品項。

農業局表示，新增的現金救助品項，包括阿蓮區扁蒲及地瓜葉、桃源區四季豆、芋及咖啡、那瑪夏區薑、旗山區芝麻及水平棚架網室（塑膠網布）、梓官區蔥等。另番石榴、檸檬等果樹，目前鑑定尚未達法定標準，農業局及區公所會持續觀察。

另為協助農民復耕，農業局也持續辦理肥料補貼，可向所屬農會或合作社提出申請，使用國產微生物肥料依購買憑證所列金額補助2分之1，每公頃最高補助5000元；農田地力改良肥料資材依購買憑證所列金額補助3分之1，每公頃最高補助3000元；國產有機質肥料每公斤2元，每公頃最高補助6公噸。

農業局提醒，即日起，請受災損失2成以上農民務必於12日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助；復耕若需低利貸款，可洽當地農會辦理申請。

高雄市農業局爭取阿蓮區扁蒲及地瓜葉、桃源區四季豆等5個行政區9個品項現金救助，今...
高雄市農業局爭取阿蓮區扁蒲及地瓜葉、桃源區四季豆等5個行政區9個品項現金救助，今起至12日受理申請。另提醒玲玲颱風形成，請農民加強防範。圖／高雄市農業局提供
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災損農民那瑪夏

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