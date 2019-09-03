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中秋過後 高雄「正港」海味輪番登場

2019-09-03 19:11聯合報 記者王昭月╱即時報導

中秋過後，高雄海線4大漁鄉正活絡，9月14日起到12月初將密集推出5檔「高雄海味漁鄉」系列活動，高雄市韓國瑜期許把最好的海鮮、最熱情的微笑、最豐富的文化全部展現出來，擦亮高雄觀光招牌。

高雄海味漁鄉系列活動今天在市府鳳山行政中心宣布開跑，今年除梓官、彌陀、永安和茄萣興達港區漁會接力出擊外，高雄區漁會亦加入年度海洋文化慶典。

輪由主辦的梓官區漁會理事長張漢雄表示，今年的系列活動於9月14日登場，由興達港漁會的「興鱻海事文化祭」打頭陣，10月26、27日由彌陀「虱目魚文化節」接棒，11月9、10日在永安舉行「石斑魚文化節」，11月30日由茄萣區公所主辦「海洋文化暨烏魚產業節」，11月30日至12月1日由高雄區漁會首辦「高雄秋刀魚節」，12月7、8日由梓官區漁會「海鮮節」壓軸。

高雄市長韓國瑜、高雄海洋局長趙紹廉昨天連袂宣布「高雄海味漁鄉」活動起跑，也大啖「廚子國際」總監黃冠鳴利用在地海味製作的日式烏魚子壽司、蜜汁秋刀魚香蔥捲等創意料理，品嘗高雄海味融入舌尖的美妙滋味，連連豎起拇指稱讚。

韓國瑜期許各漁會，推廣觀光需從觀光客角度思考，以滿足愛情、採購、洽商等不同需求，市府也會努力擦亮高雄觀光的亮點，最後匯集成一個立體、豐富、多元並且吸引人的城市。他也希望「高雄海味」年年吸引遊客，高雄水產品也愈賣愈好。

因應中秋佳節，高雄各大漁會開發的優質漁產品恰為伴手禮首選。包油脂香醇的烏魚子，香脆可口的魚薯片，美味下飯的秋刀魚罐頭等，都是高雄最佳「海味」。

高雄海味漁鄉系列活動即將登場，各區漁會開發的特色漁產品都是最佳伴手禮。記者王昭月...
高雄海味漁鄉系列活動即將登場，各區漁會開發的特色漁產品都是最佳伴手禮。記者王昭月／攝影，
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中秋節將到，高雄各漁會開發的優質漁產品，是伴手禮首選。記者王昭月／攝影
中秋節將到，高雄各漁會開發的優質漁產品，是伴手禮首選。記者王昭月／攝影
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「高雄海味漁鄉」系列活動。今天宣示開跑。記者王昭月／攝影
「高雄海味漁鄉」系列活動。今天宣示開跑。記者王昭月／攝影
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高雄市長韓國瑜今天宣布「高雄海味漁鄉」系列活動開跑。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天宣布「高雄海味漁鄉」系列活動開跑。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天宣布「高雄海味漁鄉」系列活動開跑。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天宣布「高雄海味漁鄉」系列活動開跑。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜中秋高雄市

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