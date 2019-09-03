88風災蹂躪屏東林邊 續編鄉志：歷史和「水」緊緊糾纏

2019-09-03 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣林邊鄉公所34年前曾編纂過鄉志，10年前的88風災重創林邊，鄉長陳俊吉有感於多歷史和文獻資料屢在水災中消失，3年前決定續編鄉志，鄉志續編1套共3冊，今天舉行揭書儀式；除了將舊鄉志重新編版，2本新鄉志共61萬詳細記載林邊鄉的地理、歷史和人文，書中運用大量照片及活潑文字編排，跳脫制式、嚴肅型式。

鄉長陳俊吉說，林邊鄉位於林邊溪出海口，屏東縣沿海水產養殖業興盛，長年超收地下水導致地層逐年下陷，每逢豪大雨就發生水災，歷史和「水」緊緊糾纏，10年前的八八風災更是有史以來最慘重的災難，鑑於諸多文獻資料屢在水災中消失，決定續編鄉志，將鄉內人文歷史保存下來。

主撰葉志杰表示，過去鄉志觀念著重於歷史研究，這次以地理學的角度來詮釋，因地理環境影響人民生活，希望以故事串聯方式，用比較活潑的筆調來寫，跳脫以往官方、嚴肅的型態，並加入大量空拍照、照片，增加可讀性，讓一般民眾願意閱讀，從中認識林邊，除了「蓮霧故鄉」的由來，也重現88風災淹水慘況和走出陰霾、災後復原的過程。