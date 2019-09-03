大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄大八飯店停止營業，將在左營區博愛路大八飯店現址展開新餐飲營業的聯上集團表示，是與地主新簽租賃契約，不是「接手」大八飯店，新經營者與大八飯店無關，不會概括承受原大八飯店的消費糾紛。

大八飯店今年7月間宣布停業，有已訂婚宴席並付訂金的消費者要求退費，但至今未拿到退款，一位消費者表示曾去電大八飯店，接電話的人告訴她等新經營者接手，會處理訂金的問題，可是她不相信大八飯店，向台灣消費者保護協會投訴。

消保會表示，協會人員上網到經濟部商業司商工登記查看，發現大八飯店以及其相關的雲火柱公司、潮坊公司都已經在7月22日後陸續核准解散登記；大八飯店7月7日股東會做成解散的決議，事後向高雄市政府申請解散登記，7月23日、8月1日解散登記已被核准。

將在大八飯店博愛路現址展開新餐飲經營的聯上集團，今天證實與此處地主、也是地上物所有權人簽新的租賃契約，會展開新的經營，但不是「接手」大八飯店，所以不會概括承受大八飯店原來的消費糾紛。