防範鳳山溪汙水處理廠遭汙染 環保水利布建聯防機制

2019-09-03 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市鳳山溪汙水處理廠近來遭傾倒大量有機溶劑汙染，造成AO生物處理系統受損，供水受影響，損失超過800萬元。環保局表示，接獲水利局通報後，到廠內濕井等操作單元檢測結果，分析出甲苯、二甲苯及庚烷類等有機溶劑成分；將持續加強鳳山溪上游的事業稽查，並與水利局共同布建聯防機制，防範汙染案件發生。

環保局環境稽查科長林燦銘表示，目前鳳山溪汙水處理廠所收集處理的汙水來源大概有三種，以家戶所產生的生活汙水為最大宗，其次為截流鳳山溪水，小部分為不會影響汙水廠處理功能的事業廢水。

環保局研判7月15日前因逢大雨，鳳山汙水處理廠為預防性事先將各截流站關閉，所以這些有機溶劑不可能經截流溪水途徑，進入公共汙水下水道系統；另外所收集部分事業的廢汙水，像是鳳山市肉品市場，也無甲苯、二甲苯有機類性質廢水。至於生活汙水屬生物易分解的有機物質，很少有大量的有機溶劑排出，會造成整個汙水廠功能停擺，推測必須要有大量的有機溶劑排入才會影響，因此研判由家戶生活汙水所導致汙染的機率非常低。

環境稽查科表示，排除以上幾種途徑，有可能是非法傾到，直接透過下水道人孔傾倒有機溶劑，由於鳳山汙水廠集水區區域廣，相對增加追查難度，環保局將配合水利局建立汙染防治事件處理流程及通報機制；並持續加強鳳山溪上游的事業稽查，結合環檢警追蹤查核不肖業者的非法傾倒情形，維護鳳山溪的水質。