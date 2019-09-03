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防範鳳山溪汙水處理廠遭汙染 環保水利布建聯防機制

2019-09-03 17:49聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市鳳山溪汙水處理廠近來遭傾倒大量有機溶劑汙染，造成AO生物處理系統受損，供水受影響，損失超過800萬元。環保局表示，接獲水利局通報後，到廠內濕井等操作單元檢測結果，分析出甲苯、二甲苯及庚烷類等有機溶劑成分；將持續加強鳳山溪上游的事業稽查，並與水利局共同布建聯防機制，防範汙染案件發生。

環保局環境稽查科長林燦銘表示，目前鳳山溪汙水處理廠所收集處理的汙水來源大概有三種，以家戶所產生的生活汙水為最大宗，其次為截流鳳山溪水，小部分為不會影響汙水廠處理功能的事業廢水。

環保局研判7月15日前因逢大雨，鳳山汙水處理廠為預防性事先將各截流站關閉，所以這些有機溶劑不可能經截流溪水途徑，進入公共汙水下水道系統；另外所收集部分事業的廢汙水，像是鳳山市肉品市場，也無甲苯、二甲苯有機類性質廢水。至於生活汙水屬生物易分解的有機物質，很少有大量的有機溶劑排出，會造成整個汙水廠功能停擺，推測必須要有大量的有機溶劑排入才會影響，因此研判由家戶生活汙水所導致汙染的機率非常低。

環境稽查科表示，排除以上幾種途徑，有可能是非法傾到，直接透過下水道人孔傾倒有機溶劑，由於鳳山汙水廠集水區區域廣，相對增加追查難度，環保局將配合水利局建立汙染防治事件處理流程及通報機制；並持續加強鳳山溪上游的事業稽查，結合環檢警追蹤查核不肖業者的非法傾倒情形，維護鳳山溪的水質。

環保局代理局長吳家安表示，環保局已在研擬公告鳳山溪為水汙染管制區，最快年底公告，如果通過，將是高雄市繼二仁溪、阿公店溪、高屏溪之後的第四條被列為水汙染管制區的河川。

高雄市環保局稽查人員在鳳山溪汙水處理廠進水口上方採集樣品檢驗。圖／高雄市環保局提...
高雄市環保局稽查人員在鳳山溪汙水處理廠進水口上方採集樣品檢驗。圖／高雄市環保局提供
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高雄市肉品高屏溪

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