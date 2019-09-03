維護戰役史蹟 「金門之熊」率先整修

2019-09-03 17:03 中央社 金門縣3日電



金門國家公園管理處今天表示，為了維護戰役史蹟，古寧頭戰史館外展示的「金門之熊」M5A1戰車展開整修工作，施工期間將設置鷹架隔離施工區域，請民眾注意，維護自身安全。

金門國家公園管理處處長曾偉宏表示，戰役史蹟是金門國家公園特色之一，這次維修的戰車因受氣候影響，部分零件鏽蝕、油漆剝落及褪色等因素，外觀失色，為了維護良好的陳展及遊憩品質，辦理陳展裝備維修，維護金門特有戰地特色。

「金門之熊」在民國38年10月古寧頭戰役中扮演重要角色，當時中華民國陸軍第12兵團戰車第3團第1營的2878部隊，由21輛M5A1戰車組成的一個戰車營，稱霸金門戰場，加上解放軍戰術錯誤，國軍最終贏得這場戰役。戰車因建立戰功，獲頒「金門之熊」榮譽錦旗。當年在戰役中發射第一枚砲彈的老兵熊震球曾說，這次戰役奠定了台海往後的和平。

金門國家公園指出，這次陳展武器維修，除了古寧頭戰史館的金門之熊，還有林厝和平紀念園區、翟山坑道的戰車，分別預定從20日10月15日，以及10月21日到11月20日施工；此外，烈嶼鄉L26據點展示的武器11月15日開始維修，預定12月4日完工。

管理處表示，到時管理處會在官方網站及臉書專頁中發布相關施工訊息；施工期間將設置鷹架隔離施工區域，請民眾注意保持適當距離，維護自身安全；而施工期間造成的不便，敬請見諒。