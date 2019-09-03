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頻被偷倒污染 高市擬列鳳山溪水污染管制區

2019-09-03 16:41中央社 高雄3日電

高雄市鳳山污水處理廠遭污染，經分析含甲苯、二甲苯等有機溶劑成分，環保局除要加強鳳山溪上游工廠稽查，也攜手水利局聯防，擬於年底公告為水污染管制區，未來依水污法裁處。

環保局代理局長吳家安今天告訴中央社記者，環保局在研議，將鳳山溪公告為水污染管制區，最快年底完成必要程序，希望有效防制鳳山溪被偷倒或污染事件。

鳳山污水處理廠日前疑被傾倒有機溶劑，經檢測結果有甲苯、二甲苯及庚烷類等有機溶劑成分，環保局允諾會加強鳳山溪上游事業工廠的稽查，並與水利局攜手聯防機制。

環保局發布新聞稿指出，鳳山溪污水處理廠收集處理的污水來源，以家戶產生的生活污水最大宗，其次是截流鳳山溪溪水，小部分為事業廢水。

日前逢大雨，鳳山污水處理廠預防性關閉截流站，環保局認為有機溶劑不可能經截流溪水途徑進入公共污水下水道系統，再者收集的事業廢污水，如鳳山市肉品市場也無甲苯、二甲苯有機類性質廢水；環保局研判是有機溶劑排入造成的污染，可能經由下水道人孔傾倒有機溶劑。

環保局呼籲業者勿以身試法，一旦查獲會重罰並移送檢警偵辦；環保局將對鳳山溪沿線工廠做稽查。

吳家安說，已在研擬公告鳳山溪為水污染管制區，將是高雄市繼二仁溪、阿公店溪、高屏溪之後的第4條被列為水污染管制區的河川，最快年底公告；未來觸法者將依水污染防治法裁處，取代現行的廢棄物清理法。

污水高雄市

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