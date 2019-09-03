擅改高雄氣爆善款運用上限？ 李瑞倉：符法制作業通例

立法院國民黨團和高雄市議員陳麗娜、李雅靜等人今天再度就高雄氣爆善款運用情形召開記者會，質疑2014年時任高雄市政府祕書長的李瑞倉大筆一揮修改善款運用要點，將高雄市社會局草擬的行政費用以善款總額的千分之一為上限，修改為「「其他經本委員會審核通過之必要費用」， 等於只要委員會通過的項目，都能用善款支付。李瑞倉今天聲明，他是就高雄市社會局原草擬內容作文字修正，以求其文意暢通，符法制作業通例，其過程，除已有主辦單位與會辦單位詳為草擬研議外，草案也需提報市政會議審議始能通過，秘書長不可能擅自決定。

李瑞倉透過民進黨籍高雄市議員發的聲明稿內容如下：

「針對立法院國民黨團108.9.3 記者會，本人說明如下:

二 、關於氣爆案經費支出的規定，就立法技術而言， 有條列式和概括式兩種方法；前者的優點在於能明確規範單一事項，但缺點則在於不周延，故法制作業上，乃先有條列式規定，再輔以概括式規定，以求周全、合理、可行。惟概括式規定並非可任意擴充解釋，法制上必須與立法目的本旨相符，更不得牴觸勸募條例及災害防救法之相關規定，故本案作業過程在立法法制政策和實務執行上，均恰當無違。

上述立法實例，比比皆是，如:民法(第15-2條、247-1條、976條、1010條、1081條…)，其他專業立法亦不勝枚舉 (如勞基法、採購法、公務員服務法、所得稅法、殘害人群之治罪條例…)。至於類似的行政規章亦不可勝數，如財團法人社會福利慈善事業基金會捐助章程、新北市處理八仙塵爆案的專款作業要點(第5條第5項) 、花蓮縣處理震災的作業要點(第4條第8項…)，亦都有條列規定再加上概括規定的情形。

三、市府秘書長(事務官)職責之一是審閱文稿，故所謂本人「大筆一揮，擅自修改有關氣爆民間捐款專戶設置管理及運用作業要點第四款第10條」一事並非事實。其實本人純係就高雄市社會局原草擬內容作文字修正，以求其文意暢通，並符法制作業通例，其過程，除已有主辦單位與會辦單位詳為草擬研議外，草案亦需提報市政會議審議始能通過，秘書長不可能擅自決定。

至於市長因公外出，不能主持市政會議時，尚有三位副市長之一可主持，不可能有由秘書長代勞，而強行通過相關決議之情形。」