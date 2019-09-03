9歲偏鄉男童確診罕見腸套疊 「醫中計畫」即時救援
屏東縣牡丹鄉9歲高姓男童一周因腹部遽痛到恆春基督教醫院掛急診，身兼院長的小兒科醫師陳志成和「醫中計畫（醫學中心醫師支援醫療資源不足地區計畫）」支援的奇美醫院外科醫師盧致穎會診後，發現是罕見的腸胃疾病腸套疊，手術休養後今天出院；陳志成有感而發說，這次若沒有支援的外科醫師，小弟勢必要轉往車程2小時外的都會大醫院，盼「醫中計畫」不能中斷。
陳志成是小兒腸胃科醫師，他說，腸套疊多發生在1至3歲，且是大腸包小腸，高小弟不僅已經9歲，還是罕見的小腸套小腸，是他行醫20多年來頭一次見到，在奇美外科盧致穎醫師手術切除後，高小弟的疼痛獲得紓解，母親的擔憂更減去不小，高小弟術後恢復良好，休養、照護後今天出院。
盧致穎說，經電腦斷層掃瞄，發現腸壁有5公分大的腫瘤，合併出現缺血和壞死，手術切除後，腫瘤的病理組織報告為瀰漫性B型淋巴癌，還好即早發現切除，未發現擴散，但後續還是要到醫學中心持續追蹤。
陳志成說，透過此次手術，相信在恆基與奇美醫院的合作下，堅強的兒科、急診團隊及奇美外科團隊能為居住於台灣尾的居民帶來更好、更完善的醫療給予，讓民眾就醫時更安心、放心，更能獲得完好的醫療照護，更盼望「醫中計畫」不能中斷
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