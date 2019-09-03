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2種原因易致青少年誤入毒窟 高市毒防局設服務據點

2019-09-03 12:09聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市政府毒品防制局發覺，親子關係溝通不良與家長忽略孩子的需求，是導致青少年誤染毒品的2大重要因素，在高雄設立2處藥癮家庭社區支持服務據點，辦理各種兒少活動、親子活動，盼減少毒品新生人口。

高雄市毒防局表示，一般人以為只有問題學生或高風險家庭的孩子容易誤入毒品陷阱，但毒防局從實務發覺，青少年接觸毒品的2大重要原因，卻與父母、家庭有關；其中，親子關係溝通不良，引發衝突是主要原因，其次才是家長忙於工作、疏於關心，忽視孩子需求，青少年才將生活重心轉向同儕，誤交損友或涉足毒害高危險場所，如網咖、KTV、PUB及夜店等而染毒。

毒防局在南高雄和北高雄，各選定1處藥癮家庭社區支持服務據點，9月1日在北高雄彌陀區探索體驗學園，舉辦「兒少家庭探索體驗成長營」，藉由親子戶外冒險探索體驗，製造父母與孩子溝通對話及互相激勵的機會，希望透過活動，為親子關係加溫。

參加活動的小華（化名）與父母一起參加活動，他的父母說，一直以為有好成績才能造就孩子好的未來，然而在孩子上國中以後，才發現孩子不快樂，也讓家庭親子關係產生變化，驚覺應該調整家庭溝通模式，他們在活動中，也鼓勵孩子勇敢說出內心的話。小華很認同父母在教養態度上的轉變，會一再找機會和他聊天，雙方關係才愈來愈密切。

參加「兒少家庭探索體驗成長營」的學員體驗「高空飛鼠」活動。圖／高雄市毒防局提供
參加「兒少家庭探索體驗成長營」的學員體驗「高空飛鼠」活動。圖／高雄市毒防局提供
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在高雄市毒防局的「兒少家庭探索體驗成長營」，父母和小孩一起合力思考維持船體平衡方...
在高雄市毒防局的「兒少家庭探索體驗成長營」，父母和小孩一起合力思考維持船體平衡方法。圖／高雄市毒防局提供
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高雄市毒防局舉辦「兒少家庭探索體驗成長營」，讓參加活動的父母與小孩分享心聲。圖／...
高雄市毒防局舉辦「兒少家庭探索體驗成長營」，讓參加活動的父母與小孩分享心聲。圖／高雄市毒防局提供
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親子毒品高雄市

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