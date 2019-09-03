2種原因易致青少年誤入毒窟 高市毒防局設服務據點

2019-09-03 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市政府毒品防制局發覺，親子關係溝通不良與家長忽略孩子的需求，是導致青少年誤染毒品的2大重要因素，在高雄設立2處藥癮家庭社區支持服務據點，辦理各種兒少活動、親子活動，盼減少毒品新生人口。

高雄市毒防局表示，一般人以為只有問題學生或高風險家庭的孩子容易誤入毒品陷阱，但毒防局從實務發覺，青少年接觸毒品的2大重要原因，卻與父母、家庭有關；其中，親子關係溝通不良，引發衝突是主要原因，其次才是家長忙於工作、疏於關心，忽視孩子需求，青少年才將生活重心轉向同儕，誤交損友或涉足毒害高危險場所，如網咖、KTV、PUB及夜店等而染毒。

毒防局在南高雄和北高雄，各選定1處藥癮家庭社區支持服務據點，9月1日在北高雄彌陀區探索體驗學園，舉辦「兒少家庭探索體驗成長營」，藉由親子戶外冒險探索體驗，製造父母與孩子溝通對話及互相激勵的機會，希望透過活動，為親子關係加溫。