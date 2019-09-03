大八飯店停業 消保會籲業者趕快出面解決退費問題

2019-09-03 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄大八飯店停止營業，在停業之前有消費者向大八飯店預定婚宴，預繳了2 萬元訂金，大八飯店停業之前這位消費者曾去電大八飯店詢問，飯店要消費者給一個月期限，說是等新業者接手後會重新開幕，可是一個月過去了，毫無下文，消費者向台灣消費者保護協會投訴，協會籲業者應盡速出面並安排處理消費者退款的聯繫窗口，政府相關單位應主動協助消費者處。

向台灣消費者保護協會求助的蔣小姐說， 6月間向大八飯店預訂婚宴，7月2日看到大八飯店宣布暫停營業消息後，焦急的向大八飯店詢問，大八飯店拜託她不要申請退款，給一個月時間，等接手的業者接手後會繼續服務；可是等到8月底，仍未看到大八飯店重新開業跡象，也未收到任何通知，期間她一直打電話，卻屢屢打不通，直到8月29日打通後，大八飯店稱9月2日會開始裝潢，9月5日就會重新開始營業，請消費者考慮不要申請退費，但她無法相信飯店的說法，就向消保會求助。

消保會表示，8月29日接到消費者蔣小姐的申訴電話後，嘗試和大八飯店聯繫，電話不通，上網到經濟部商業司商工登記查詢，發現大八飯店（大八股份有限公司）以及其相關的雲火柱股份有限公司、潮坊股份有限公司都已經在7月22日後陸續核准解散登記；大八飯店7月2日發布新聞宣布只是暫停營業，希望消費者再給一次機會，可是7月7日股東會卻做成解散的決議，事後向高雄市政府申請解散登記，7月23日、8月1日經核准解散登記。

消保會祕書長徐邦瀚說，大八飯店的所作所為，對那些完全信任飯店說法的消費者情何以堪？消費者的權益又何在？

徐邦瀚表示，業者應盡速出面並安排處理消費者退款的聯繫窗口，不管是不是有新公司要接手，都應把已付款訂宴和購買餐券消費者面臨的問題先解決，政府部門也應主動關心此消費糾紛介入處理後續賠償事宜，協助消費者維護權益。

消保會並強調，消費者手上如有有陽信銀行履約保證的餐券，可向全省各地的陽信銀行分行申請退款，其他有爭議的消費者可向台灣消費者保護協會或各縣市政府消保官申訴。