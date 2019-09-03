親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費任何神明

下一個台灣？美前駐聯大使呼籲全球關注反送中

慶祝93軍人節 百歲榮民抹流淚：那段過往不敢想

2019-09-03 11:28聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

今天是九三軍人節，台南市榮民之家為住民舉辦慶祝活動，到場的榮民當中年齡最高的是104歲的張伯濤。

老兵們幾乎每個人都有一段辛酸的過往，雖然隨著時間淡去，但是只要再想起，總是忍不住紅了眼眶。

榮家表示，隨國民政府撤退來台的榮民當中，目前還有多位百歲以上的住在榮家裡，身體都不錯，像是張伯濤雖然聽力不太好、但身體不錯，每天會騎著電動車四處趴趴走。

100歲的向必謙聽力以及身體都很好，提到過往「只有心痛、難過」。

向必謙十多歲就離開湖北家鄉 ，跟著部隊到處跑，許多次都瀕臨死亡的邊緣，在對日抗戰的戰役申，有一次砲彈就在他眼前落下、炸開一個大洞，他跟著掉進去，全身是傷爬不出來，也不知道過了多久 ，使勁力氣，終於爬出來，才發現四處都是死人、卻沒有看到半個活人。

當時他連滾帶爬、逃離現場，手腳都磨破，傷勢嚴重，又過了一兩天才總算遇到其他的國軍，但是當時物資艱難，雖然找到部隊，卻連一口吃的都沒有。

他記得最高紀錄是7天7夜沒吃沒喝，實在受不了，在路邊看到什麼就吃什麼，吃過樹根也喝過糞水，「 那段過往我不敢想啊！想到就要掉眼淚。」

民國38年那一年他記得很清楚，就在中秋的那一天，本來部隊想要出去採買一些東西過中秋，但是走到一半就接到通知「要撤退了」。

船在海上漂流5天5夜，也不知道要去哪裡，一會兒海南島、一會兒台灣，最後是在金門下船，當時設備差、有的人從船上跳下來就死了，「在那個年代人命是最不值錢的」，能活到百歲在當時根本想都不敢想。

台南榮家內目前還住著許多跟隨政府撤退來台的榮民。記者修瑞瑩/攝影
台南榮家內目前還住著許多跟隨政府撤退來台的榮民。記者修瑞瑩/攝影
分享
台南榮家今天為榮民舉辦93軍人節慶祝活動。記者修瑞瑩/攝影
台南榮家今天為榮民舉辦93軍人節慶祝活動。記者修瑞瑩/攝影
分享
百歲榮民向必謙提到過往就難過。記者修瑞瑩/攝影
百歲榮民向必謙提到過往就難過。記者修瑞瑩/攝影
分享

榮民中秋軍人節

相關新聞

大八飯店停業 消保會籲業者趕快出面解決退費問題

2019-09-03 11:49

加工處高屏2園區6日同步徵才 共釋出481職缺

2019-09-03 09:43

獨／高雄大八飯店歇業2月 聯上集團預計9月10日接手

2019-09-03 00:19

9歲偏鄉男童確診罕見腸套疊 「醫中計畫」即時救援

2019-09-03 12:38

93軍人節 國軍澄清湖秋祭感念先烈戰士

2019-09-03 11:18

特貿三遭批推舊案 高市府反擊

2019-09-02 23:31

高市超商、咖啡店騎樓禁菸 12月開罰

2019-09-02 23:30

屏東「好貼薪」 600名額還沒滿

2019-09-02 23:29

「市長請益開講」 韓國瑜首站苓雅

2019-09-02 23:07

地下室辦迎新 高雄某國小新生高達69人染流感

2019-09-02 19:34

大選前三個月 屏東縣警局長葉明潭驚傳中風

2019-09-02 19:20

產量過盛！檸檬酸農民苦 竹田鄉辦野餐派對促買氣

2019-09-02 17:29

高雄情人碼頭野狗群聚橫行 年捉200隻也沒用

2019-09-02 17:12

暑假「泡湯」 高雄甲仙芋筍節盼中秋商機

2019-09-02 14:19

高雄前後朝招商千億對零元？ 都發局：勿政治操作

2019-09-02 13:39

高雄今辦經貿園區特貿三招商 罷韓團體批舊案

2019-09-02 10:21

有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41

高雄山區揮別豪雨「包月」陰霾 中秋送禮看這裡

2019-09-02 07:37

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

大選前三個月 屏東縣警局長葉明潭驚傳中風

2019-09-02 19:20

獨／高雄大八飯店歇業2月 聯上集團預計9月10日接手

2019-09-03 00:19

地下室辦迎新 高雄某國小新生高達69人染流感

2019-09-02 19:34

嘉義市實施清道專案 用路人叫好、攤販擔憂

2019-09-02 20:47

這家牛肉麵店開幕別開生面 連3天免費招待弱勢

2019-09-02 14:45

高溫33度學童有冷氣吹 頭份所會：錢花的值得！

2019-09-02 14:05

請駕駛人管好油門 台南市警方展開取締超速大執法！

2019-09-02 14:01

高雄前後朝招商千億對零元？ 都發局：勿政治操作

2019-09-02 13:39

新北租屋補助今開始受理 單身青年最高補助3200元

2019-09-02 20:46

張麗善小內閣異動 環保局長黃士漢上任

2019-09-02 13:22

產量過盛！檸檬酸農民苦 竹田鄉辦野餐派對促買氣

2019-09-02 17:29

台南這裡的房子會致癌不能買？環保局說明法令規定

2019-09-02 17:56

超幸福！清潔隊出勤前有熱飯菜 資收所得抽成當獎金

2019-09-03 07:42

阿公阿婆都玩的好開心！ 造橋衛生推長照2.0巷弄站

2019-09-02 17:28

高雄情人碼頭野狗群聚橫行 年捉200隻也沒用

2019-09-02 17:12

一天經手上千包 有她幫忙民眾丟垃圾變輕鬆

2019-09-03 08:00

彰化新農業處長邱奕志 從學界進公部門欲推智慧農業

2019-09-02 18:08

自強隧道區間測速 超速大減8成

2019-09-02 23:49

南市取締超速大執法 周四啟動

2019-09-02 23:49

嘉大學生 化身綠鬣蜥獵人

2019-09-02 14:15

有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41

台中大慶夜市噪音大交通差 市府：不排除取消部分許可

2019-09-02 15:30

3名交換生到僑泰 每周8小時的語言學習

2019-09-02 16:00

三芝石門青春山海線輕鬆行 YouBike要設站

2019-09-02 18:28

重陽敬老 竹市提供65歲以上免費健檢8千名額

2019-09-02 13:24

瑞穗舞鶴公主特調 推清爽蜜柚咖啡

2019-09-03 07:56

裝潢1年被白蟻啃光 木工獲判免賠

2019-09-03 00:00

緊鄰捷運三鶯線及北大 部落聚會所10月底完工

2019-09-02 19:43

太平山平日公車低碳方便受歡迎 增停「三星一站」

2019-09-02 21:12

審計新村打造者吳宗穎 中秋在台中歌劇院辦市集

2019-09-02 19:21

關埔國小開學射紙飛機 迎第二屆新生

2019-09-02 14:32

板橋百年古蹟「大觀義學」水泥地粗糙 觀光客：好醜

2019-09-03 11:55

苗栗YouBike 騎乘人次破百萬

2019-09-02 23:36

「有魅力的城市」日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

2019-09-03 12:22

翻轉二手衣展創意 香港媳婦巧手創造新時尚

2019-09-03 08:53

茶葉觀光工廠「HOHOCHA喝喝茶」 進駐日月潭

2019-09-02 22:18

北投區大規模違建 北市府擬推活化輔導

2019-09-02 14:48

明起3天 大一新生免費搭淡海輕軌

2019-09-02 23:56

全國古蹟日搭上地景藝術節 八德5處古蹟將有歷史導覽

2019-09-02 18:07

桃市社大課程超搶手 9月開課湧入近兩萬人報名

2019-09-02 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top