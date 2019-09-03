慶祝93軍人節 百歲榮民抹流淚：那段過往不敢想

2019-09-03 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



今天是九三軍人節，台南市榮民之家為住民舉辦慶祝活動，到場的榮民當中年齡最高的是104歲的張伯濤。

老兵們幾乎每個人都有一段辛酸的過往，雖然隨著時間淡去，但是只要再想起，總是忍不住紅了眼眶。

榮家表示，隨國民政府撤退來台的榮民當中，目前還有多位百歲以上的住在榮家裡，身體都不錯，像是張伯濤雖然聽力不太好、但身體不錯，每天會騎著電動車四處趴趴走。

100歲的向必謙聽力以及身體都很好，提到過往「只有心痛、難過」。

向必謙十多歲就離開湖北家鄉 ，跟著部隊到處跑，許多次都瀕臨死亡的邊緣，在對日抗戰的戰役申，有一次砲彈就在他眼前落下、炸開一個大洞，他跟著掉進去，全身是傷爬不出來，也不知道過了多久 ，使勁力氣，終於爬出來，才發現四處都是死人、卻沒有看到半個活人。

當時他連滾帶爬、逃離現場，手腳都磨破，傷勢嚴重，又過了一兩天才總算遇到其他的國軍，但是當時物資艱難，雖然找到部隊，卻連一口吃的都沒有。

他記得最高紀錄是7天7夜沒吃沒喝，實在受不了，在路邊看到什麼就吃什麼，吃過樹根也喝過糞水，「 那段過往我不敢想啊！想到就要掉眼淚。」

民國38年那一年他記得很清楚，就在中秋的那一天，本來部隊想要出去採買一些東西過中秋，但是走到一半就接到通知「要撤退了」。