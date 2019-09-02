「以茶引路」發展綠色觀光 六龜山茶推動產地認證標章

2019-09-02 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市六龜山區產茶、製茶，「原生山茶」是喬木型茶樹，有別於一般矮化茶樹，獨特口感榮獲食品界米其林之稱的「iTQi風味絕佳獎」肯定。為確保消費者權益及產地競爭優勢，六龜區公所啟動「六龜山茶產地認證標章計畫」，要將山茶導入綠色休閒觀光產業。

六龜是台灣原生種山茶產地之一，喬木型山茶主要分布在美崙山系、南鳳山系及鳴海山系，茶樹生長在海拔600至1600公尺的原始山坡地，近年山茶知名度大增，售價不斷攀升，野生山茶與人工栽種的野放山茶各有愛好者。六龜新發地區設立多家製茶廠，華興製茶廠以野密紅茶參加評比，連續2年獲得比利時國際風味暨品質評鑑所（iTQi）頒發風味絕佳獎。

除山茶商機龐大外，近年返鄉發展的茶農二代也有人嘗試栽種有機山茶，企圖讓山茶與健康口號緊密結合，愈來愈多年輕人對於自家種茶或製茶有獨特想法，六龜區公所順勢導入產地認證標章構想。「發現山茶」創辦人何佳薇說，茶葉產地認證標章可讓消費者對於產品來源有概念，增加產品信任感，肯定六龜公所推動計畫。