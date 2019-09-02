地下室辦迎新 高雄某國小新生高達69人染流感

2019-09-02 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



才開學第二天，高雄市三民區某國小就傳出流感群聚疫情！該校一年級271名新生，3天來竟有69人陸續出現流感症狀，25名老師也有4人中鏢，等於有超過4分之1被感染。衛生局今證實，1日就接獲該校通報有8名新生疑似上呼吸道群聚，今天進入校園疫調，人數竟暴增到69人。校方開會決議，其中三班感染人數較多者，將從明天起到8日停課一周，下周一再恢復上課。

衛生局研判，學校上周五舉辦迎新活動，因為地點是在地下室冷氣密閉空間，疑有學童流感尚未痊癒，仍到校參加，因此造成病毒傳播，引發群聚疫情，建議學校將其中三個班級停課5天，9日再返校上課。

衛生局疫調發現，8月30日開學當天，學校為小一新生舉辦迎新活動後，8月31日出現1名感染者，本月1日再增加8人，學校依規定進行通報，今天衛生局再要求學校清查各班學生健康狀況，發現一年級10個班級中，竟有多達69人出現症狀，其中有多位就醫後確診流感，其傳播速度之快難以小覷。