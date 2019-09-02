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地下室辦迎新 高雄某國小新生高達69人染流感

2019-09-02 19:34聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

才開學第二天，高雄市三民區某國小就傳出流感群聚疫情！該校一年級271名新生，3天來竟有69人陸續出現流感症狀，25名老師也有4人中鏢，等於有超過4分之1被感染。衛生局今證實，1日就接獲該校通報有8名新生疑似上呼吸道群聚，今天進入校園疫調，人數竟暴增到69人。校方開會決議，其中三班感染人數較多者，將從明天起到8日停課一周，下周一再恢復上課。

衛生局研判，學校上周五舉辦迎新活動，因為地點是在地下室冷氣密閉空間，疑有學童流感尚未痊癒，仍到校參加，因此造成病毒傳播，引發群聚疫情，建議學校將其中三個班級停課5天，9日再返校上課。

衛生局疫調發現，8月30日開學當天，學校為小一新生舉辦迎新活動後，8月31日出現1名感染者，本月1日再增加8人，學校依規定進行通報，今天衛生局再要求學校清查各班學生健康狀況，發現一年級10個班級中，竟有多達69人出現症狀，其中有多位就醫後確診流感，其傳播速度之快難以小覷。

衛生局表示，近2個月教托育機構因腸病毒或流感疫情延遲通報而遭裁處者多達5件，因應各級學校陸續開學，學幼童集中聚集上課，提醒教托育機構如發現學童有疑似群聚感染情況，應落實相關規定通報；家長也應提高警覺，落實孩子個人衛生管理、生病不到校等措施，避免造成病毒傳播風險。

高雄市三民區某國小一年級新生上周五迎新活動後，傳出疑似流感群聚疫情，271人中有...
高雄市三民區某國小一年級新生上周五迎新活動後，傳出疑似流感群聚疫情，271人中有多達69人陸續出現症狀，連4名老師也中鏢，衛生局到校疫調並進行相關衛教。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市三民區某國小一年級新生上周五迎新活動後，傳出疑似流感群聚疫情，271人中有...
高雄市三民區某國小一年級新生上周五迎新活動後，傳出疑似流感群聚疫情，271人中有多達69人陸續出現症狀，連4名老師也中鏢，校方已決定其中3班停課到下周一再復課。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市三民區某國小一年級新生上周五迎新活動後，傳出疑似流感群聚疫情，271人中有...
高雄市三民區某國小一年級新生上周五迎新活動後，傳出疑似流感群聚疫情，271人中有多達69人陸續出現症狀，連4名老師也中鏢，衛生局到校疫調並進行相關衛教。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市三民區某國小一年級新生上周五迎新活動後，傳出疑似流感群聚疫情，271人中有...
高雄市三民區某國小一年級新生上周五迎新活動後，傳出疑似流感群聚疫情，271人中有多達69人陸續出現症狀，連4名老師也中鏢，衛生局到校疫調並進行相關衛教。圖／高雄市衛生局提供
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衛生局流感疫情

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