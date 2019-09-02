產量過盛！檸檬酸農民苦 竹田鄉辦野餐派對促買氣

2019-09-02 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



高屏地區檸檬產量占全國產量7成，屏東縣竹田鄉更有一說是屏東檸檬起源地，竹田農會總幹事張志誠表示，去年受到暖冬影響量產暴增，雖透過契作、以及加工不至於滯銷，但目前每台斤價格約7元。農民面臨收入銳減，直說檸檬種出來是酸的但心情卻是苦的。竹田鄉為推廣檸檬，將在本周六、日舉辦檸檬野餐派對，促進買氣。

據統計，去年全台檸檬總栽培面積2777公頃，高屏地區就占2111公頃達76%，等同市面上每10粒檸檬，就有7.6粒來自高屏，而高屏栽培面積前10名鄉鎮，前四名都是北屏東鄉鎮。而竹田鄉雖僅113公頃為第7名，但卻是屏東檸檬的起源地，也因栽培技術佳，單位平均產竹田也排第一名，張志誠說每公頃檸檬園每年約可產5萬公斤鮮果。

而農民表示，除了暖冬影響產量過剩，近10年檸檬栽培面積大增也進而影響價格波動，在民國102年因單價高，光在102到105年間面積增加1000公頃，而檸檬果樹3年以上進入盛產，所以今年整體產量增加，導致供銷失衡，平均單價每台斤7元，與去年的10元價格有落差，也有潮州檸檬農透露，今年量產反而是契作果農，少數賺錢的一次。

屏東縣農業處副處長鄭永裕表示，為因應氣候變化產量異常，縣府也積極拓展東南亞外銷市場，同時避免外銷集中單一市場，而竹田檸檬農9成都有產銷履歷，在食安上相對有保障，因此成為生技公司養生保養品、一級加工產業食品等收購熱門品，未來要讓檸檬用途更多元、更生活化，以提升價值，進而增加果農收益。