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高市辦論壇 邀文教工作者集思文化政策

2019-09-02 17:46中央社 高雄2日電

高雄市文化局長林思伶。報系資料照／記者徐如宜攝影
高雄市文化局長林思伶。報系資料照／記者徐如宜攝影
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高市文化局今天舉辦論壇，邀文化教育工作者思考高雄文化政策；對於遭質疑「古城新都」為抄襲台南文化歷史樣貌，文化局強調，台南是古城，不表示其他城市就不具文史厚度。

這項「古城新都‧在地國際─高雄文化政策的再思考─世界咖啡館論壇」在高雄駁二藝術特區舉行，近百人參與，並邀請前文建會主委黃碧端、成功大學副校長林從一等專題演講。

高雄市文化局長林思伶期待透過分組的方式集思廣益，共同為高雄描繪文化願景、貢獻想法、激盪創意。她說，這是文化局第一次以「世界咖啡館」的形式，與高市文化教育工作者針對文化政策進行意見交流。

對於前高雄市文化局長尹立質疑「古城新都」為抄襲台南的文化歷史樣貌，高雄市文化局強調，台南是古城，不表示其他城市就不具文史厚度，「古城新都．在地國際」是透過局內討論腦力激盪所提出，況且「古城新都」並非專有名詞，何來抄襲之說。高雄是一座多元移民城市，文化底蘊深厚，海納百川，對於各方建言認真傾聽，廣納建言，謝謝指教。

高雄市文化局表示，「古城新都．在地國際」是考量高雄的歷史厚度並不僅止於近代以工業城市崛起，更歷經明鄭屯墾、清領築城、日治南進等各時期的累積；這個城市在史前已有人類群居生活，文化的縱深更往前推進好幾千年。

高雄近年獲文化部補助見城、興濱計劃及城市文化資產的調研修復及再利用等，高雄市文化局表示，在在見證了高雄的城市文化底蘊深厚，稱之為古城並不為過；至於新都則是回應高雄的建設及現代化，包括進行中的亞洲新灣區建設及城市產業轉型創新，期待高雄能成為多元融合且兼容並蓄的國際新都市。

文化局高雄市

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