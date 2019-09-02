高雄情人碼頭野狗群聚橫行 年捉200隻也沒用

2019-09-02 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市興達漁港、情人碼頭一帶常有流浪狗群聚活動，不時追逐小孩或機車，甚或咬傷休憩居民，惡劣環境不斷引來民眾投訴，野狗橫行情況未見改善。市府動保處表示，茄萣區各地整年度野狗捕捉量超過200隻，因食物來源不虞匱乏，人力捕捉追不上繁殖速度，會擬定階段性計畫處理流浪狗問題。

茄萣區興達漁港、情人碼頭與濕地公園等地占地寬廣，流浪狗數量眾多，過去曾發生一周兩起咬傷人事件。今年7月，一名薛姓女網友帶兒子到濕地公園騎單車，兩人被群聚流浪狗追逐，最後嚇到落荒而逃，上網抱怨高雄的單車騎乘環境不友善。

張姓居民投訴說，因住家不遠常去情人碼頭休憩，當地流浪狗數量多到離譜，常常10幾隻一起活動，被嚇到全身起雞皮疙瘩。此外，這些流浪狗白天在興達港區漁會附近覓食，下午會移至情人碼頭遊憩區，見人就狂吠，甚至往兒童遊戲區移動，對小朋友安全帶來莫大威脅，此問題向市府反映多次，惡犬問題依舊無解。